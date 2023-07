Il tuo occhio ‘balla’ spesso? Attento, può essere sintomo di rara malattia: ecco quando preoccuparti

Hai notato che spesso hai l’occhio che balla? Fai attenzione a questi sintomi per scoprire se è il caso di preoccuparsi.

Si tratta di un disturbo molto comune che può avere diverse cause, alcune delle quali sono serie e altre invece sono trascurabili. Scopri nel tuo caso qual è l’origine del tremolio.

Se ti balla l’occhio significa che la palpebra all’interno è soggetta a un rapido movimento involontario, un tremolio. Vediamo tutte le cause e le soluzioni possibili.

Occhio che balla, quando è il caso di preoccuparsi

A quanto pare ci sono diverse ragioni per le quali possiamo sentire l’occhio muoversi velocemente, proprio come se ballasse. A volte può capitare che la cosa si verifichi anche per periodi prolungati e il motivo è quasi sempre legato a un periodo di stress e di stanchezza. Questo vuol dire che si è sottoposti a stimoli che non si riesce a sostenere e ritmi intensi, magari dovuti alla mancanza di un adeguato riposo, e quindi un sonno scarso o disturbato. Magari non si recuperano a sufficienza le energie, soprattutto in estate, o si trascorre molto tempo davanti ai monitor di computer, tablet e cellulari, oppure c’è anche un’altra ragione dietro l’occhio che balla.

Potremmo soffrire di secchezza oculare. In questo caso dovremmo curarci con gocce dette anche lacrime artificiali, che vanno a restituire all’occhio il giusto grado di idratazione reintegrando il film lacrimale. Altre possibili cause dell’occhio che balla possono essere un consumo eccessivo di caffeina e teina, o anche l’assunzione di farmaci antidepressivi o antistaminici, soprattutto se il tremolio della palpebra si manifesta nella stagione primaverile, con il presentarsi delle allergie stagionali.

In tutti questi casi l’occhio ha un disturbo passeggero e possiamo essere sicuri che passerà, ma ci sono dei casi in cui occorre preoccuparsi seriamente perché può essere un sintomo di una malattia vera e propria, in questo caso la causa è duplice:

Una patologia oc ulare, tra queste c’è l’abrasione della cornea, la blefarite il glaucoma e l’uveite.

Purtroppo ci sono anche delle patologie che non riguardano l’occhio e sono la sindrome di Tourette, il Parkinson, o la sclerosi multipla, la distonia e la paralisi di Bell.

Quindi se senti l’occhio che trema, e ti accorgi che purtroppo il tremolio della palpebra si protrae a lungo nel tempo, è il caso di fare una visita medica specialistica.