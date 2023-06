Torna il ragno pericolosissimo: se vedi questa specie in casa devi uscire immediatamente|Ecco come riconoscerlo

In Italia, esistono pochi ragni davvero pericolosi. Oggi vorremmo parlare di uno che negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel nostro Paese.

I ragni sono dei piccoli animaletti, di cui spesso si ha paura. Ma in realtà sono degli alleati sia in agricoltura che in città. Di fatto, questi insetti svolgono una funzione di controllo naturale dei parassiti: garantiscono equilibrio all’ecosistema. Senza dimenticare che essi stessi sono alimento per altri animali, come ad esempio gli uccelli.

In Italia esistono poche specie di ragni velenosi. Ad oggi se ne contano cinque e sono presenti in tutto il territorio. Alcuni di essi sono autoctoni, altri, invece, sono stati importati. È questo il caso di un ragno pericolosissimo che si sta diffondendo negli ultimi tempi, creando qualche problema di troppo alle persone.

Questo ragno, infatti, ha l’abitudine di nascondersi nei luoghi angusti o disordinati della casa. Grazie alle sue piccole dimensioni è davvero difficile da individuare. Infatti nella maggior parte dei casi ci si accorge della sua presenza solo dopo il morso. Ecco cosa fare se ti trovi di fronte questo ragno pericoloso e come comportarsi in caso di morso.

Torna il ragno pericolosissimo: fai attenzione se lo incontri

Uno dei ragni più pericolosi presenti in Italia è il Loxosceles rufescens, conosciuto anche come ragno violino a causa della particolare forma del suo corpo. Questo piccolo animaletto di 7/8mm può sembrare insignificante, ma nasconde un segreto: è velenoso.

Il ragno violino è il parente del ben più famoso e pericoloso Loxosceles reclusa e Loxosceles laeta, che per nostra fortuna vivono negli Stati Uniti. Quello che vive in Italia è un animale dalle dimensioni piuttosto piccole, di colore marrone chiaro, con un addome uniforme e una macchia che ricorda la forma di un violino.

A differenza degli altri ragni questo ha sei occhi, zampe allungate e sottili e appiattite lateralmente. Grazie a queste caratteristiche fisiche il piccolo ragno riesce a nascondersi anche in fessure piccolissime.

Le sue ragnatele non sono particolarmente vistose e sono caratterizzate da fili disordinati. Anche se il ragno violino non è una specie autoctona è ormai presente sul territorio italiano da circa un secolo.

Il morso di questo piccolo ragno può creare problemi di rilevanza medica, con arrossamento cutaneo e una piccola lesione che fa fatica a rimarginarsi. In tal caso, è necessario rivolgersi ad un Centro antiveleni per ottenere l’assistenza migliore.

Ogni anno si verificano poche unità di morsi accertati e, ad oggi, non esiste alcun caso di decesso legato al morso del ragno violino.