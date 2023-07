Elodie e Mengoni, dal web sbuca il VIDEO da sballo: i due insieme sono una bomba

Elodie e Mengoni fanno impazzire il pubblico con un video sexy. Spunta il video fortemente erotico dei due cantanti.

Elodie e Mengoni, che accoppiata vincente! I due cantanti hanno lanciato per l’estate il singolo “Pazza Musica” che è diventato in poco tempo una hit. L’uscita di questo tormentone estivo è stata una sorpresa per molti che non si aspettavano che le due popstar, entrambi reduci del Festival di Sanremo, uscissero insieme per una canzone da ascoltare in spiaggia.

Questa decisione ha lasciato meravigliato anche il pubblico europeo, che ha apprezzato il vincitore del Festival Marco Mengoni con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove l’artista si è piazzato quarto. Molti europei da tempo avevano espresso il desiderio di veder partecipare Elodie alla kermesse europea e ora sono rimasti piacevolmente colpiti da questo duetto.

Il singolo, che è piaciuto molto anche in Italia, ha totalizzato più di 50mila vendite. Quello che piace di “Pazza musica” sono anche le sonorità che si distinguono da ciò che propone la musica italiana durante la stagione estiva, ormai assuefatta da quelle latine e rap.

Elodie e Mengoni fanno impazzire il pubblico, boom di like sui social

I due artisti si sono esibiti il 2 luglio scorso al Tim Summer Hits, andato in onda su Rai 2. Qui Mengoni ed Elodie hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico con la loro sensualità e forte carica erotica. Le due popstar hanno mostrato un fisico perfetto, abbinato a una voce incantevole e sono stati i più chiacchierati tra i partecipanti che hanno preso parte allo spettacolo musicale trasmesso in tv.

Una parte del video della loro esibizione, infatti, è stata pubblicata sulle pagine fan di Elodie per festeggiare il disco d’oro di “Pazza musica”. Inutile dire che Elodie è la cantante del momento e per questo motivo il video su TikTok ha fatto quasi 50mila like. Così come Marco Mengoni, attualmente il cantante più apprezzato della musica pop italiana, dopo la vittoria con “Due Vite” al Festival di Sanremo, capace di cantare ballate e canzoni con sonorità internazionali risultando sempre credibile.

Il loro singolo sembra destinato a conquistare il “premio” di quello più ascoltato dell’estate, anche se la musica italiana non manca nemmeno quest’anno di tormentoni estivi. Infatti sono tanti i duetti, ma anche i cantanti solisti destinati a conquistare le classifiche facendo a gara per conquistarsi le classifiche. C’è da dire che Elodie e Mengoni, a differenza di altri, hanno portato sonorità mai ascoltate nel panorama musicale del nostro Paese.

I due si rifanno a ritmi molto simili alla musica urban americana, accompagnata da un videoclip che rafforza molto questo concetto poiché ricorda “Cant’ Hold us down” di Christina Aguilera. Sarà sicuramente quest’aria di novità a determinare il successo delle due popstar, in un pubblico ormai stufo di motivetti spagnoleggianti.