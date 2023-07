Sogni strani, dai mostri all’invisibilità: alcuni esempi e la loro interpretazione

Succede di fare sogni strani ma qual è il loro significato? Spesso non si trova una risposta talmente sembrano assurdi. Cerchiamo di venirne a capo.

Tra le esperienze oniriche più particolari gli incontri con mostri, i superpoteri, scenari apocalittici o fantastici. Che senso hanno?

Dicono che i sogni siano manifestazioni del nostro inconscio, Paure, desideri, aspettative, ricordi che la mente trasforma in una storia quando dormiamo. Alcuni sogni sono di facile interpretazione soprattutto se riguardano eventi vissuti, persone care o fantasie note. Ma altri sono incomprensibili e ci lasciano esterrefatti al risveglio.

Non è detto che siano sempre incubi. Potrebbero semplicemente essere buffi racconti, con personaggi bizzarri che ci portano in realtà parallele. Che significato potrebbero avere?

Il significato dei sogni strani più comuni

Può capitare di sognare creature strane, alieni o mostri e di ritrovarsi in mondi strani e curiosi, diversi da quello in cui viviamo. Sembra strano quando capita da adulti ma è sbagliato pensare che le creature fantastiche siano prerogativa dell’età infantile. Possono avere un significato diverso, non incutere paura ma essere lì per ricordarci di esplorare noi stessi, di svelare qualcosa relegata nel profondo dell’IO che durante il sogno, invece, emerge in modo esplosivo.

Se si sogna di volare o di avere super poteri come l’invisibilità o il teletrasporto, invece, bisogna capire quale interpretazione è la più corretta. Si potrà giungere ad una conclusione ricordando lo stato d’animo che si aveva durante l’esperienza onirica. Se si era felici allora potrebbe significare avere dei progetti che si intendono far diventare realtà. Qualora la sensazione risultasse di paura o smarrimento, invece, sarebbe necessario capire cos’è nella propria vita che si teme particolarmente.

L’invisibilità, nello specifico, potrebbe significare il desiderio di non farsi notare troppo oppure la voglia di comunicare un annuncio importante o la sensazione di non essere abbastanza apprezzati. Tutto dipende dal momento della vita che si sta attraversando.

Molto strano, poi, il sogno in cui si vive una trasformazione di un oggetto o una persona. Un parente che prende le sembianze di un animale, ad esempio, oppure un luogo familiare che cambia il suo aspetto. Indica un’attenzione particolare sui cambiamenti personali oppure sugli aspetti mutevoli della vita. Se nel sogno siamo noi stessi a trasformarci allora può significare la voglia di aiutare le persone vicine. Sognare di diventare un cane può indicare il desiderio di svolte professionali oppure di superare una relazione conclusa da poco.