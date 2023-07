Mangiare nocciole tutti i giorni: quello che accade al tuo corpo è incredibile

Mangiare nocciole tutti i giorni produce un effetto incredibile sull’organismo umano: in pochi lo sanno.

Le nocciole sono un alimento ricco di vitamine e minerali, tanto da risultare un ottimo integratore energetico naturale e facile da digerire. All’interno delle nocciole, che sono dei semi oleosi, sono presenti grassi buoni, vitamina E, vitamine del gruppo B e minerali.

Consumare la giusta quantità di nocciole quotidianamente permette all’organismo di trarne degli effetti benefici incredibili. Le nocciole, infatti, sono perfette per chi è alla ricerca di un prodotto a 100% naturale, che riesca a fornire la giusta dose di energia quotidiana.

Quante nocciole bisogna mangiare per fare il pieno di energia per tutta la giornata?

Mangiare nocciole tutti i giorni: ecco quali sono gli effetti sul corpo

La nocciola è il frutto dell’albero del nocciolo. Si tratta di un seme oleoso ricco di acidi grassi buoni e di vitamina E. Grazie alle proprietà contenute all’interno di questo frutto il nostro organismo è in grado di trarre numerosi benefici.

Consumare regolarmente nocciole, senza esagerare, previene la comparsa di malattie cardiovascolari. Inoltre, le nocciole rinforzano le ossa e aiutano a ridurre il colesterolo cattivo. Insomma, questi piccoli semi oleosi sono dei veri e propri alleati di salute.

Le nocciole, inoltre, sono perfette da consumare come snack o a colazione, facili da trasportare e si possono consumare ovunque. Come tutte le cose, anche per il consumo di nocciole vale la regola del non esagerare perché questi frutti forniscono un elevato apporto calorico.

Tutti i semi oleosi presenti in natura hanno delle caratteristiche benefiche, ma le nocciole sono quelle più ricche di vitamina E. Per questo motivo tra i vari benefici ce ne sono alcuni importanti anche per la pelle. Infatti, grazie a questa vitamina è possibile proteggerla dall’effetto dannoso dei raggi ultravioletti del sole e prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Grazie alla presenza del manganese, un enzima antiossidante, le nocciole permettono di prevenire la formazione di cellule tumorali proteggendo l’organismo dal cancro.

Infine, la presenza delle vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B6, permette il buon funzionamento del sistema nervoso.

Ora che conosciamo le proprietà benefiche di questi semi oleosi scopriamo qual è la quantità giornaliera consigliata per ottenere il massimo beneficio, riducendo al minimo il rischio di fare un carico di calorie.

Gli esperti consigliano di consumare circa 20-30 grammi di nocciole al giorno, che corrispondono mediamente a 20-25 nocciole. Il momento della giornata migliore per consumare le nocciole è al mattino quando l’organismo ha bisogno di fare il pieno di energia per affrontare la giornata.