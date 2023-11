Sai qual è il giorno in cui tantissime persone festeggiano il compleanno? C’è un motivo preciso che ti stupirà

Compleanno, quante probabilità c’è che due persone siano nate lo stesso giorno? E come si chiama tale evento? Ecco un po’ di risposte a queste e altre curiosità

Magari proprio in questo momento moltissime persone stanno festeggiando il proprio compleanno, eppure ci sono dei giorni che sarebbero più comuni di altri.

Mai capitato che un’altra persona fosse nata nel proprio stesso giorno? Forse no, ma è più probabile di quanto si pensi. Infatti, alcune ricerche hanno messo in evidenza come ci siano effettivamente dei giorni in cui si festeggiano più compleanni rispetto ad altri.

Innanzitutto c’è da dire che alcuni mesi si concepisce di più rispetto ad altri. Infatti, sembrerebbe, secondo le indagini in merito, che la maggior parte delle persone sia nata nel mese di settembre, in particolare alla fine, questo perché si tenderebbe a concepire di più durante le festività natalizie. Ciò secondo i dati raccolti dal New York Times negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1993 dal giornalista, Matt Stiles. Il crollo delle nascite, invece, avverrebbe tra i mesi di dicembre e febbraio, quindi il calo dei concepimenti tra maggio e luglio.

In Italia, anche nell’anno della pandemia è stato comunque settembre, seguito da ottobre, il mese con il maggior numero di nascite.

Ecco qual è la data in cui ci sono più compleanni

Le persone che sono nate il 16 settembre sono quelle che hanno maggiori compleanni in comune, visto che in questo giorno ci sarebbe il maggior numero di nascite. Quello più raro, invece, il 25 dicembre.

Sempre meno nascite quelle che si registrano, visto che volendo parlare proprio di confronti, quest’anno ci sono state ben 3.500 nascite in meno rispetto al semestre gennaio-giugno del 2022.

Un trend negativo, quello della denatalità, che si sta ormai verificando dal 2008 con oltre 183mila nascite in meno (-31,8%) rispetto proprio a 15 anni fa.

Tornando all’argomento compleanno, in una stanza di 23 persone è probabile che un’altra sia nata lo stesso giorno del nostro compleanno. Un paradosso non intuitivo, visto che si verificherebbe una percentuale maggiore del 50% che almeno due persone – in una stanza da poco più di 20 – condividano il giorno del compleanno. Il termine per definire due o più persone nate lo stesso giorno è genetliaco.