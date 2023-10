Un’ora di violenza su una donna di 89 anni nell’androne. E non passa nessuno

Violentata e torturata per un’ora nell’androne del palazzo ove risiedeva. La vittima, un’anziana 89enne, si trova ora in ospedale.

Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre una 89enne in stato confusionale è uscita di casa per recarsi in farmacia ad acquistare alcuni medicinali. Qui, ha incontrato un 42enne egiziano senza fissa dimora, il quale ha manifestato inizialmente un atteggiamento gentile e conciliante. Di fronte all’evidente incapacità di intendere della vittima, si è quindi proposto di accompagnarla a casa. Quest’ultima risiedeva in un palazzo situato a Sesto San Giovanni – paese lombardo in provincia di Milano – il cui androne presentava dei dispositivi di videosorveglianza ignoti all’assalitore. Le telecamere hanno ripreso l’intera scena.

Il 42enne sembrava innocuo: le riprese lo ritraggono barcollante, come se fosse sotto effetto di alcol, ma apparentemente non intenzionato ad alcuna azione violenta. Poi, una volta raggiunto l’ingresso – lontano dagli occhi indiscreti dei passanti – ha spinto violentemente l’89enne a terra, abusando di lei ed approfittando delle sue condizioni precarie. Le autorità sono state contattate il giorno seguente. Il custode dello stabile aveva notato delle macchie di sangue sul pavimento ed ha quindi chiamato la polizia per poter visionare in loro presenza le riprese dei dispositivi di videosorveglianza.

La polizia ha visionato le riprese delle telecamere di sicurezza, assistendo ad una scena a dir poco agghiacciante. L’assalitore ha spinto l’anziana a terra, l’ha schiaffeggiata e l’ha violentata per più di un’ora. Dopodiché, non contento, ha rubato il denaro contenuto nella sua borsetta ed è uscito dall’androne del palazzo indisturbato, abbandonando la vittima ancora dolorante. Grazie alle immagini dei dispositivi di videosorveglianza, le autorità hanno potuto accedere ad chiaro identikit del 42enne.

L’assalitore è stato individuato presso la stazione di Sesto San Giovanni venerdì 6 ottobre ed arrestato per violenza sessuale e rapina aggravata. Indossava i medesimi vestiti del mercoledì precedente. Nel frattempo il custode ha raggiunto la vittima presso il suo appartamento, trovandola disorientata ed ovviamente sofferente. L’anziana è stata dunque condotta presso la Clinica Mangiagalli di Milano, dove il personale sanitario – oltre che fornirle cure e assistenza medica – ha confermato la violenza subìta. Il corpo dell’89enne presentava diverse ecchimosi ed ematomi estesi, oltre ai chiari segni di abuso sessuale.