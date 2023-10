Sempre più morti sulle strade: cos’è la guida difensiva | La devi conoscere per tenere al sicuro la famiglia

Guidare per le strade comporta l’accettazione di alcuni rischi. Ma in che cosa consiste la guida difensiva? Ecco come procedere per tenere al sicuro la famiglia.

Le strade sono un luogo pericoloso per chi le deve percorrere. Ogni anno il numero dei morti in incidenti è molto alto. In questa situazione ogni consiglio è ben accetto. Ecco che cos’è la guida difensiva.

I telegiornali ci ricordano spesso le stragi del sabato sera di cui troppe volte sono protagonisti ragazzi. Nonostante le numerose campagne però i morti sulle strade sono sempre tanti. Ma davvero la guida difensiva può proteggerci? E come?

Guida difensiva: non guidate in queste condizioni

I bollettini di morti e incidenti lasciano un senso di pericolo in chi li ascolta. Sembrano quasi rendiconti di guerra.

Per cercare di mettere un freno a questa situazione c’è la guida difensiva. Questa mira a ridurre in modo consapevole i pericoli legati alla guida. Le tecniche utilizzate, inoltre, diminuiscono le probabilità di collisione. C’è da considerare poi l’aspetto della manutenzione e del consumo di carburante. Guidare in modo fluido e costante riduce i costi di tutto ciò.

Punto cardine è la consapevolezza poiché questa nozione consente di sapere che intorno ci sono potenziali pericoli e azioni degli altri utenti della strada. In questo modo si devono intraprendere atti proattivi al riguardo. Un primo consiglio è quello di guardare 15 secondi avanti per avere il tempo di reagire. Inoltre occorre prestare particolare attenzione agli specchietti e guardare oltre il veicolo che precede. Come nella vita ci si può fidare degli altri fino a un certo punto, dunque è bene accertarsi di avere tempo e spazio di manovra.

Ricordarsi di tenere un intervallo di tre secondi quando si segue un altro veicolo. Il buon senso suggerisce di non tallonare le macchine perché questo elimina la possibilità di reagire in caso di manovre o eventi improvvisi. In caso di tamponamento della parte posteriore dell’auto lasciando con quella che precede uno spazio di manovra si potrà evitare l’incidente. Alcune indicazioni rientrano nelle regole del codice della strada, cioè di usare la freccia al momento giusto. Attenzione anche ai cambi di corsia, meno se ne fanno e meglio è.

In generale però è fondamentale mantenere un’alta concentrazione, no a distrazioni varie e questo vale anche per un’eventuale discussione se c’è un passeggero a bordo. Tra gli altri suggerimenti c’è quello di non mettersi al volante se si è stanchi, arrabbiati o sconvolti. La prudenza quando si conduce un mezzo come l’auto non è mai troppa.