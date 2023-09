Sembra quasi Yellowstone, ma è due passi da casa tua: un fenomeno unico in Italia

Il parco di Yellowstone negli Stati Uniti è uno spettacolo naturale unico al mondo, ma anche in Italia si possono trovare fenomeni simili

In molti di noi avranno certamente sentito parlare del parco naturale di Yellowstone, una dei principali oasi al mondo con una biodiversità caratterizzata da fauna ed ecosistemi tra i più svariati. Una di quelle esperienze da provare a regalarsi, almeno una volta nella vita.

Parliamo del parco naturale più esteso al mondo, con un’area superiore a quella dell’intera Corsica e di poco inferiore a Cipro, nominato patrimonio dell’Unesco, con attrattive che richiamano turisti da tutto il mondo. Canyon, cascate, laghi, fiumi, con diverse attività predisposte, quali escursioni, birdwatching, campeggio, gite in barca, pesca, svariati percorsi turistici.

Uno degli spettacoli più caratteristici che rendono Yellowstone un luogo unico al mondo è quello dei suoi particolari geyser e fumarole. Nello specifico, la caldera di Yellowstone è considerata il più grande super vulcano dormiente del pianeta. Più della metà dei geyser e delle sorgenti idrotermali del mondo si trovano nell’area di quel parco.

Eppure, non è necessario arrivare fin lì per poter ammirare qualcosa di simile. Un luogo del genere esiste anche in Italia. Ora vi diciamo dove.

Viaggio tra i geyser e le fumarole in Italia: il parco di Sasso Pisano, ecco come raggiungerlo

Parliamo del Parco delle Fumarole di Sasso Pisano, una zona che è interessata da svariati fenomeni geotermici, come getti di vapore, pozze e sorgenti di acqua caldissima, in un paesaggio quasi privo di vegetazione e praticamente lunare e per questo estremamente suggestivo.

La zona si trova nell’entroterra della provincia di Pisa, al limitare con quella di Grosseto. Esiste infatti un percorso che da Sasso Pisano porta alla vicina Monterotondo Marittimo, con una camminata che permette di ammirare diversi fenomeni geotermici di vario genere, come quelli dei ‘lagoni‘ con diverse solfatare.

Per arrivare a Sasso Pisano bisogna lasciare la statale Aurelia che percorre tutto il litorale toscano all’altezza di Follonica e imboccare verso nord la Strada Statale 439, la Sarzanese Valdera, che collega le colline pisane con le Colline Metallifere. Vi ritroverete in una zona estremamente suggestiva, nella quale perdervi in uno spettacolo naturale unico, di quelli che ancora una volta confermano la biodiversità unica che si può trovare in Italia, senza necessariamente recarsi lontano.