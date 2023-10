Rosa non ha mai viaggiato ed è arrivata a 112

Si è spenta la donna più longeva della Campania: Rosa aveva 112 anni e non si era mai spostata dal suo paese d’origine.

“Nonna Rosa resterà per sempre un grande esempio di vita” – scrive il sindaco di Moio della Civitella – “La porteremo per sempre nei nostri cuori”. Così Enrico Gnarra ha annunciato la scomparsa di Rosa De Vita, conosciuta per essere una delle donne più longeve su tutto il territorio campano. Si è spenta mercoledì 11 ottobre, alla veneranda età di 112 anni, compiuti lo scorso 8 febbraio. Il suo segreto? Pane e broccoli a colazione e ogni tanto qualche sgarro: il suo piatto preferito era la pasta con i fagioli, andava matta per i legumi.

La comunità la ricorda per la sua incredibile forza e resilienza, oltre che per lo spassionato amore nei confronti della sua famiglia. Una donna che ha affrontato un secolo di storia: quando era piccola la prospettiva di vita corrispondeva a poco più di sessant’anni. Lei è riuscita a resistere fino all’epoca contemporanea, attraversando ben due guerre mondiali, due pandemie, oltre che le difficoltà quotidiane associate all’esistenza di qualsiasi essere umano. Ha continuato a sorridere, fino a quando il suo corpo non ha più resistito all’inevitabile trascorrere del tempo.

112 anni. Non viaggiare porta salute

Aveva appena quattro anni quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, ventinove quando Hitler invase la Polonia nel 1939. Fu tra le prime donne a votare in occasione del referendum popolare del 2 giugno 1946 e vide con i suoi occhi la nascita della Repubblica Italiana. Rosa De Vita è sopravvissuta alla brutalità umana, così come alle difficoltà che ne conseguono. Le bombe, i militari e poi l’epidemia di spagnola non l’hanno uccisa, tantomeno la diffusione del Covid-19 nel 2020.

E’ stato l’inesorabile trascorrere del tempo a portarsela via, dopo più di un secolo caratterizzato da un’esistenza vissuta tra i vicoli di Moio di Civitella. Rosa non si è mai spostata dal suo paese d’origine, in provincia di Salerno, concentrandovi tutto il suo mondo. Quando il marito dovette emigrare in Venezuela per trovare lavoro, Rosa decise di rimanere in Italia, in modo da non sradicare i figli dalla loro terra natale. Accompagnava i piccoli dai loro coetanei, dopodiché percorreva chilometri per poter portare il pranzo ai contadini impegnati nei campi. “Profondo dolore per la morte della cara Rosa De Vita” – scrive la parrocchia Santa Veneranda – “Rende grazie al Signore per la sua lunga vita”.