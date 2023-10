Vite al limite, Nowzaradan e il rifiuto mai ricevuto prima: la paziente sconvolge tutti

Vite al limite, il no inaspettato che ha segnato il percorso della paziente. Ecco che cosa è successo e com’è stata la sua esperienza

Quando si prende parte a un programma come Vite al limite di pazienza bisogna farne scorta, perché una volta entrati, ci saranno tanti momenti difficili da vivere.

Quando ci si abitua a un determinato stile di vita, si tende a essere recidivi, finché non si prende davvero coscienza del fatto che se non si superano certi limiti, non si faranno mai progressi.

Vite al limite si occupa di pazienti con grave obesità e spesso costoro partono da pesi davvero elevati, tra i 200/300 kg e talvolta anche oltre. C’è chi è costretto a letto, fa fatica a muoversi, chi invece deve fare i conti con traumi subiti nel passato, come abusi sessuali, lutti, maltrattamenti di ogni genere.

Traumi gravi che chiaramente non possono non influire lungo il percorso dei pazienti. Il dottor Nowzaradan profonde grande impegno per fare in modo che tutto fili liscio, ma non sempre ce la fa e qualche volta si è anche visto costretto a cacciare qualche paziente scorretto.

Vite al limite, il primo no ricevuto dal dottor Nowzaradan: cosa è successo

La nona stagione di Vite al limite ha visto protagonista Melissa Marescot, una donna che aveva un passato pieno di eventi traumatici.

Al suo arrivo in trasmissione pesava 268 kg, e il dottore le aveva detto che il suo stato di salute generale non era buono, anzi, era a rischio morte se non interveniva al più presto.

Sin da piccola, Melissa pesava tantissimo, e a scuola la prendevano in giro. Quando aveva 8 anni, poi, i genitori si sono separati e lei ha continuato a mangiare a dismisura.

La madre, quando lei aveva 13/14 anni, ha cercato di farla mangiare meno, ma poi, a 15 anni, Melissa è rimasta incinta e ha dovuto abortire. A 27 anni, suo padre è morto e a 35 anni, è morta anche sua madre.

Una volta in Vite al limite, Melissa si è impegnata e ha perso 68 kg, ma nonostante ciò non è riuscita ad accedere all’intervento di bypass gastrico.

Il dottore, tuttavia, le aveva proposto di trasferirsi a Houston, in modo da poter proseguire nel farle perdere il peso necessario per accedere all’operazione. Melissa, tuttavia, ha rifiutato.

Da quanto si apprende, oggi Melissa sarebbe fidanzata, ma non abbiamo altre notizie poiché ha i profili privati.