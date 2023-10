Il segno zodiacale più instabile: non sai mai ciò che stanno per fare, un vero incubo

Il segno zodiacale racconta molto sui nostri tratti, tra i più problematici ce n’è uno in particolare che li batte tutti: se conosci qualcuno così probabilmente adesso riuscirai ad avere le risposte

Non tutti credono ai segni zodiacali, l’idea che le posizioni di stelle e pianeti possano influenzare il nostro modo di essere può sembrare poco credibile e difficile da confermare a livello scientifico. L’Oroscopo comunque è ormai integrato nel nostro quotidiano: siamo soliti parlarne con gli amici, e per quanto spesso sembra difficile crederci, in realtà poi un po’ tutti nei momenti di debolezza ci affidiamo a lui.

Quante volte è capitato che non riuscendo a capire le motivazioni di alcuni comportamenti di chi ci è accanto li si vada a cercare tra i tratti caratteriali tipici del segno zodiacale? Si tratta di quelle azioni che si fanno con la consapevolezza che non ci potranno mai dare una risposta vera e concreta, ma che in parte potrebbero suggerirci qualche spunto di riflessione.

Secondo gli esperti, ci sono alcuni segni dello Zodiaco che sono più instabili degli altri. Questo perché ogni segno ha delle caratteristiche intrinseche che poi vengono mescolate all’ascendente e in generale al Tema natale, tutto ciò creerebbe delle combinazioni uniche che condividono tratti in comune.

I più problematici dello Zodiaco: i segni doppi hanno il primato, ma uno in particolare vince su tutti, per lui è sempre il caos

Per esempio, è ben risaputo che i segni doppi, ovvero segni come Pesci e Gemelli, sono di solito anche i più caotici proprio perché influenzati da questa duplicità del segno che li sdoppia e li rende più difficili da comprendere rispetto agli altri. Scorpione, Bilancia e Acquario rimangono sempre tra i segni più instabili per via del loro spirito indipendente che in diverse sfumature risponde agli schiaffi della vita in modo peculiare: nella maggior parte dei casi con una fuga, risposte instabili e l’isolamento.

A vincere il primato sono proprio i Pesci e i Gemelli. I primi si salvano per la loro bontà d’animo che tende a non rendere gli altri ‘vittime’ del proprio caos interiore, i Gemelli invece vincono il primato assoluto per via della loro ‘doppia faccia’. Questo dualismo li rende instabili perché non riescono ad avere una visione univoca a lungo termine. Un giorno un Gemelli vuole iniziare una nuova esperienza ma magari il giorno dopo hanno già pensato l’opposto e tutta questa incertezza li logora dentro rendendoli caratterialmente instabili davanti agli altri.