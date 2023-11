Patrimonio Agnelli, pochi conoscono la riserva d’oro della famiglia: il valore economico è esagerato

La famiglia Agnelli è una delle più importanti in Italia. A quanto ammonta il loro patrimonio? La loro riserva d’oro è incredibile.

L’Italia è una delle più importanti potenze economiche. Nonostante la crisi nel nostro Paese vi sono innumerevoli industrie, in grado non solo di produrre bene, ma anche di dare lavoro a tante famiglie.

Nel corso degli anni 50, nel periodo post- bellico ebbe inizio il boom economico. L’Italia settentrionale pullulava di industrie, dando vita ad un ben noto fenomeno sociologico. Furono tanti i meridionali che decisero di trasferirsi al Nord in cerca di lavoro e fortuna.

Proprio nel periodo post-bellico ha inizio il fenomeno dell’emigrazione interna che vede un Meridione, sempre più arretrato e privo di risorse, spopolarsi in favore delle regioni più attive del Nord Italia. Fra i fautori del miracolo industriale, vi è senz’altro Giovanni Agnelli, chiamato anche l’Avvocato. Un uomo dalle doti straordinarie, capace di dare vita ad un impero. La storia della famiglia Agnelli parte da molto lontano. La Fiat nasce nel 1899, ma grazie all’intuito di Gianni e dei suoi familiari l’industria automobilistica è diventata una delle più importanti in Italia e all’estero.

Un nome, uno stile, fama e successo rappresentano la famiglia Agnelli. L’Avvocato si unì in matrimonio con Marella Caracciolo, esponente di un’antica famiglia di nobili di origini partenopee. La vecchia nobiltà che sposa l’alta imprenditoria, nuova e innovativa. Il mondo vecchio e stantio che si incontra con il progresso degli uomini che sanno costruire imperi. Il patrimonio della famiglia Agnelli appare, infatti, inquantificabile, con riserve aurifere elevate.

Il valore economico della famiglia Agnelli

Fiat, Juventus, boom economico: se si pensa agli Agnelli vengono in mente sicuramente gli elementi portanti e distintivi della famiglia più prestigiosa di Torino. Industria automobilistica che si unisce al mecenatismo e allo sport. Una squadra acquistata nel 1949 e resa grande campionato dopo campionato, con un numero elevatissimo di scudetti. La famiglia Agnelli ha rappresentato il potere nato dalla fatica, dal sudore della fronte, dalla forza di andare avanti e credere nei sogni.

E loro il sogno di tanti italiani lo hanno realizzato. La Fiat non ha fabbricato solo macchine, ma ha creato auto in grado di rispondere alle esigenze delle persone. E oggi dopo più di centoventi anni di storia è ancora uno dei marchi più prestigiosi al mondo. I coniugi Agnelli- Caracciolo hanno rappresentato un modello di eleganza, di classe e cultura senza tempo. L’impero dell’Avvocato è passato nelle mani dei nipoti, in particolar modo di John Elkann, il quale sembra aver ereditato l’amore per gli affari del nonno.

Viene da chiedersi a quanto ammonti il patrimonio della famiglia più prestigiosa del Piemonte. A quanto pare gli Agnelli posseggono un patrimonio di ben 13,5 miliardi di euro. Inoltre la nota famiglia è in possesso di ben 138 tonnellate d’oro.