Giornate grigie e sole quasi assente ti rendono triste? Combatti così il malumore

Vi capita spesso di sentirvi tristi durante l’inverno con delle giornate grigie e senza sole? Ecco come potete contrastare il malumore

Ai nostri giorni è diventato alquanto difficile riuscire a scegliere la stagione che preferiamo. Un tempo, infatti, erano identificabili quattro stagioni non solo dal punto di vista letterale, ma nei fatti veri e propri. Le stagioni di mezzo erano di solito dei periodi molto apprezzati dalle persone, perché il clima non era né troppo caldo né troppo freddo, si potevano fare lunghe passeggiate senza patire troppo le alte o basse temperature e questi periodi duravano a lungo, per cui ci si abituava più facilmente all’arrivo delle stagioni.

Oggi tutto questo non esiste più e respirare il piacere della primavera e dell’inverno non è più scontato, poiché il clima è cambiato in modo radicale e noi abbiamo finito per perdere molti punti di riferimento. Ecco perché si passa quasi subito da un periodo stagionale all’altro e le stagioni decise, l’inverno e l’estate si fanno sentire più a lungo, soprattutto l’estate, che fatica a cessare e spesso si prolunga oltre il dovuto.

Molte persone perciò possono risentire e risentono di questi fenomeni. Infatti sia a livello fisico che umorale, possiamo essere influenzati dal clima che si respira fuori.

Come combattere il cattivo umore durante le giornate grigie

Spesso si chiama metereopatia il fenomeno per cui si riesce a percepire in anticipo il clima che deve arrivare. Le sensazioni che possiamo provare in base al tempo che fa possono essere le più svariate: sensazioni positive, se magari fuori c’è il sole e l’aria è mite oppure tende al calore. Anche noi possiamo sentirci più carichi e propensi a svolgere e a praticare delle attività.

Mentre al contrario, quando il clima è uggioso, tende a piovere spesso, la temperatura è più rigida, la nebbia è forte e appanna la vista, anche noi possiamo patirne le conseguenze. Per cui, il nostro umore può crollare a terra nel vero senso della parola. Possiamo sentirci più tristi magari guardando il cielo plumbeo e le nuvole scure, oppure sentendo la pioggerellina o il senso dell’umidità attecchire sulla nostra pelle o entrare nelle nostre ossa.

In effetti si chiama stress e può essere causato dalla mancanza del sole e del calore dei raggi solari. Per evitarlo si può mettere in pratica una dieta detox con cibi integrali per un certo periodo di tempo. Quando vediamo il sole, approfittiamo per esporci, magari facendo delle camminate o sedendoci su una panchina al parco. Importante è ridurre lo zucchero dagli alimenti, preferiamo gli alimenti vegetali. Fare attività fisica all’aperto è molto utile per sentirsi più sereni e allegri.