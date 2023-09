Non puoi perderti il festival più dolce d’Italia. All’Eurochocolat di Perugia ci sarà anche il re del cioccolato

Riparte la fiera del cioccolato, una delle più importanti si svolgerà a Perugia ed è l’Eurochocolat. Un viaggio alla scoperta delle golosità.

Sono tanti gli amanti del cioccolato, ma c’è chi non rinuncia mai a questa bontà. Per questo motivo sono tantissimi gli eventi dedicati alla specialità culinaria, che nel nostro paese ha numerosi produttori. Ogni anno si organizzano, infatti, numerose manifestazioni che si tengono dall’autunno alla primavera.

Con l’arrivo della stagione più fredda la voglia di cioccolato è davvero contagiosa. Chi ama questo dolce non potrà certo perdersi gli appuntamenti più importanti. Uno di questi si terrà tra pochissimo, ovvero nel mese di ottobre. Non resta che fare il conto alla rovescia e leccarsi le dita. Si tratta dell’evento più importante nel nostro Paese da non avere eguali ed è anche storico.

Un appuntamento che gli amanti del cioccolato non possono perdere

Gli amanti del cioccolato possono contare sull’esistenza di un grande evento dedicato a questa specialità. Si svolgerà a Perugia, dal 13 al 22 ottobre 2023, l’Eurochocolat, ovvero il Festival Internazionale del Cioccolato, ospitato ai Giardini del del Frontone. La Fiera del cioccolato, originariamente nata a Perugia nel 1994, festeggerà il prossimo anno il suo trentennale.

La prossima edizione del Festival Internazionale del Cioccolato a Perugia sarà all’insegna della popolare formula di Einstein (E=mc²), ma con un tocco di divertimento, reinterpretata da Eurochocolate= molto cioccolato. Le prevendite sono attive sul sito www.eurochocolate.com. Per tutti coloro che acquisteranno un biglietto interno, hanno una golosa sorpresa. Durante l’evento è possibile ritirare l’omaggio speciale di quest’anno: un doppio cubetto di cioccolato con il marchio Costruttori di Dolcezze e Icam, con un peso di 200 grammi, ovvero il doppio dei premi dei precedenti anni.

La fiera è divisa da diversi padiglioni dove si possono trovare golosità da ogni parte del mondo, ma anche del Made in Italy. Un altro appuntamento si terrà ad Avellino, dal 6 al 14 febbraio. L’evento sarà strutturato basandosi sui pilastri consolidati che hanno contribuito al successo dell’Eurochocolat nel corso degli anni. Ci sarà il Chocolate Show (zona commerciale), l’area dedicata all’educazione culturale e legata all’intrattenimento. I dettagli del programma saranno presentati durante l’Eurochocolate Indoor a Perugia, che si terrà dal 14 al 23 ottobre.

Durante questo evento, sarà riservato uno spazio di promozione significativo per l’edizione di Avellino, che avrà come hashtag distintivo #lovellino, un gioco di parole ispirato al tema del cioccolato caratteristico della famosa manifestazione di Perugia. Nel capoluogo umbro si terrà anche un’edizione primaverile (dal 15 al 24 marzo) e un’altra autunnale del 18-27 ottobre 2024.