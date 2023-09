Liberati dal mal di testa in pochi secondi senza farmaci: fai questo movimento

Una persona su due soffre regolarmente di mal di testa, grave o moderato, che può avere un forte impatto sulla vita quotidiana. Liberati dal mal di testa senza l’uso di farmaci.

Le cause del mal di testa possono essere molteplici: stanchezza, stress, mancanza di sonno, disidratazione o tensione muscolare. Cerchiamo costantemente di sbarazzarcene attraverso antidolorifici come il paracetamolo, l’aspirina o gli antinfiammatori non steroidei che generalmente sono molto efficaci. Tuttavia, a volte può essere noioso ottenerli. Carenza di paracetamolo, difficoltà nell’ottenere una prescrizione dal medico. Vi presenteremo trattamenti naturali per alleviare il mal di testa e limitare le recidive.

La natura viene in nostro soccorso anche per risolvere problemi come il mal di testa. Infatti, esistono diversi prodotti e rimedi 100% naturali che promettono risultati simili o del tutto uguali a quelli dei medicinali, ma senza gli effetti collaterali che caratterizzano questi ultimi.

Liberati dal mal di testa con rimedi naturali

Forse non tutti sanno che la lavanda ha proprietà lenitive e analgesiche. Queste proprietà gli permettono di alleviare il mal di testa da tensione. Il suo utilizzo è consigliato in caso di mal di testa causato da stress o affaticamento. Usarlo è davvero semplice: applica olio essenziale di lavanda e massaggia in modo circolare e delicato a livello delle tempie e della fronte. Esegui la stessa manipolazione sul collo.

Ti consigliamo di applicare da 2 a 3 gocce di olio essenziale puro o diluito per pelli sensibili. Il massaggio associato alla lavanda avrà un effetto rilassante e allevierà la vostra tensione nervosa. Si sconsiglia l’uso dell’olio essenziale di lavanda alle donne incinte nel primo trimestre e ai bambini di età inferiore a 6 mesi.

Anche la menta piperita ha ottime proprietà che permettono di contrastare il mal di testa. Questa mente è composta principalmente da mentolo che gli consente di avere caratteristiche simili al freddo. Queste virtù stimolanti, toniche e antispasmodiche rendono quest’olio un ottimo rimedio contro il mal di testa ma anche i dolori addominali e muscolari. Aggiungi 1 o 2 gocce di olio essenziale di menta piperita nell’olio vegetale e fai lo stesso procedimento dell’olio essenziale di lavanda. Con un massaggio circolare sulle tempie e sul collo per favorire la penetrazione della soluzione. È importante fare attenzione che l’olio essenziale non venga a contatto con gli occhi e le orecchie.

La menta piperita è controindicata nelle donne in gravidanza e nei bambini sotto i 12 anni.

Ora sai come evitare i farmaci e alleviare alcuni tipi di mal di testa. Fanne tesoro!