Meteo fino a Natale, le tendenze che spaventano tutti: molto peggio del normale inverno

Come sarà il tempo in Italia fino a Natale? Ecco le previsioni del meteo, con tutte le tendenze e i cambiamenti climatici regione per regione.

Natale è ormai alle porte e nel frattempo in buona parte d’Italia si è già assistito ad un drastico peggioramento delle condizioni climatiche. Dopo un ottobre e un novembre piuttosto miti e caratterizzati da temperature in media sopra alla norma, negli ultimi giorni sembra che l’autunno abbia quasi del tutto ceduto il passo all’inverno.

Nelle scorse ore si è infatti riscontrato un generale calo delle temperature ed un ritorno delle piogge. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ci aspetta nel corso delle prossime settimane fino all’arrivo delle festività natalizie. Quali saranno le principali tendenze climatiche al Nord, al Centro e al Sud della Penisola? Scopriamolo subito.

Meteo fino a Natale, arriva l’inverno: le tendenze fanno preoccupare

Come abbiamo anticipato poco fa, già negli scorsi giorni si è assistito ad un netto peggioramento delle condizioni climatiche in buona parte dell’Italia. Che cosa c’è da aspettarsi, quindi, nelle settimane che precedono Natale?

Secondo le previsioni del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell’Aeronautica Militare, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre si vivrà nel nostro Paese una marcata anomalia ciclonica alimentata da aria artica, che porterà con sé abbondanti precipitazioni, in particolare in Romagna, Sardegna, Molise e nelle regioni peninsulari tirreniche. Inoltre, nelle zone del Sud e del Centro-Sud i valori stagionali saranno al di sotto della media.

Dal 4 al 10 dicembre la circolazione ciclonica si attenuerà leggermente anche se permarranno masse d’aria fredda soprattutto al Nord e su parte del Centro. Questa condizione determinerà di conseguenza piogge superiori alla norma sia al Nord che in Umbria e nelle regioni tirreniche peninsulari. Sul resto d’Italia i valori saranno invece grossomodo nella media.

Dall’11 al 17 dicembre il clima risulterà nel complesso più stabile, con un possibile ingresso d’aria mite di provenienza nordoccidentale. Anche le precipitazioni, quindi, torneranno ad essere in linea con le medie stagionali. Tale condizione sembrerà protrarsi anche la settimana seguente, vale a dire quella dal 18 al 24 dicembre. In generale, non si assisterà a particolari anomalie stagionali, mentre il quadro termico segnala un possibile rialzo in tutta la Penisola.

Possiamo quindi concludere che dopo un inizio di dicembre caratterizzato dall’arrivo massiccio di aria fredda e precipitazioni che potrebbe spaventare coloro che si stavano abituando ad un clima più favorevole, nella seconda parte del mese ci si attesterà nuovamente su valori in linea con la media stagionale.