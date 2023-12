Il patrimonio di Alessia Marcuzzi: cifre che farebbero girare la testa ai veri milionari

Sapete a quanto ammonta l’enorme patrimonio di Alessia Marcuzzi? Le cifre lasciano davvero senza fiato: altro che i milionari.

Una delle conduttrici che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo per la sua enorme professionalità, il suo talento e la sua voglia di fare è proprio lei, Alessia Marcuzzi. La donna è una vera professionista che non si è mai sottratta a riconoscere il suo valore, tanto da andare via quando non si è sentita più all’altezza di certi programmi che le venivano affidati. Oggi, è tornata a splendere in tv con il suo nuovo show Boomerissima. Ma a quanto ammonta il guadagno?

La donna ha sempre avuto la propensione verso il mondo dello spettacolo, tanto che ha partecipato a diversi programmi tv negli anni Novanta da concorrente; ricordiamo Il grande gioco dell’oca fra tanti. Il vero esordio per Alessia avviene grazie al noto show musicale che ha fatto la storia della televisione italiana: Festivalbar.

La conduttrice è riuscita a far valere il suo talento collaborando con diversi colleghi di successo come Amadeus, Fiorello, Paolo Brosio, Corona e Daniele Bossari. Pian piano, la donna viene scelta per presentare programmi che l’hanno sempre valorizzata diventando una delle pupille migliori di Mediaset. Tra questi il Grande Fratello, L’isola dei famosi, Le Iene, Zelig e Temptation Island (Vip e Nip).

Nel 2021, la decisione di lasciare la rete è stata annunciata dalla stessa Alessia con un post Instagram. Lo scorso anno, però, la conduttrice è tornata alla ribalta con il suo nuovo show Boomerissima in onda su Rai 2, che è giunto alla seconda stagione e continua a rivelarsi un successo dal punto di vista degli ascolti.

Alessia Marcuzzi, a quanto ammonta il suo patrimonio? La risposta è sorprendente

Insomma, da quello che vi abbiamo potuto raccontare, Alessia è una grandissima professionista del settore dello spettacolo. Una donna che si mette in gioco, si ricrea e lascia sempre spazio alle novità. In molti, visto il suo successo, sono sempre stati molto curiosi di scoprire a quanto ammonta il patrimonio della showgirl e conduttrice.

Secondo una ricerca pubblicata dal sito Proiezioni di Borsa, la donna avrebbe un patrimonio davvero esagerato. La cifra ammonterebbe tra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo l’anno solo grazie alla televisione. Questa somma di tutto rispetto, viene aumentata dai guadagni dovuti alla sua attività imprenditoriale. Alessia Marcuzzi infatti è proprietaria di un marchio di borse in pelle e di una linea di skincare. In conclusione, il patrimonio intero della conduttrice potrebbe aggirarsi a circa 15 milioni di euro l’anno.