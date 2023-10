Lino Banfi, svelato cosa accadrà davvero a Ballando con le stelle: pubblico senza parole

Sull’attore Lino Banfi è stata fatta una rivelazione su Ballando con le Stelle. Il pubblico è rimasto senza parole.

Manca sempre poco alla nuova edizione di ”Ballando con le stelle” su Rai2 con i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpi di danza. La conduttrice Milly Carlucci ha messo insieme un cast veramente vincente e sono veramente tante le aspettative di questa edizione. Si annuncia, infatti, una stagione super grazie ai concorrenti scelti, che portano con sé delle storie interessanti.

Tra questi c’è anche Lino Banfi, il re della comicità degli anni Settanta e Ottanta. L’attore di “Vieni avanti cretino”, “L’allenatore nel pallone” e tanti altri capolavori dell’humour italiano è uno dei concorrenti più attesi dal pubblico che non vede l’ora di vederlo nei panni di ballerino.

La rivelazione su Lino Banfi: ha lasciato il pubblico senza parole

Lino Banfi è uno dei concorrenti più noti nel cast di “Ballando con le stelle” ed è anche il più amato dal pubblico. L’attore parteciperà alla trasmissione televisiva con altri volti televisivi più o meno noti. Certamente, lui non ha bisogno della trasmissione per farsi conoscere, ma per lui andare da Milly Carlucci è stato come una sfida personale. L’attore ha voluto partecipare al talent show della Rai per riprendersi dopo la scomparsa di sua moglie a cui era molto legato.

Sul re della comicità italiano è stata fatta una rivelazione sul programma che ha lasciato il pubblico senza parole. Nel settimanale Nuovo un lettore ha detto ad Alessandro Cecchi Paone, di essere molto felice di rivederlo. Tuttavia ha detto che: “spero che il talent possa dargli la spinta per tornare a fare l’attore, magari in una serie televisiva”. Il lettore, firmato Giuseppe da Mantova, non ha nascosto un po’ di tristezza per non vedere Banfi nel ruolo di un personaggio comico.

Cecchi Paone ha rivelato che Banfi “non ha bisogno di una spinta per tornare a far l’attore e recitare in una fiction”. L’opinonista ha aggiunto che: “quello è il suo mestiere, proprio per questo è amato dal pubblico”. Poi ha aggiunto: “Il fatto è che la televisione in questi anni trasforma tutti in personaggi e ospiti di programmi come quello di Milly Carlucci dove i volti più o meno noti si mischiano in grandi frullatori. Con un lato positivo però: si mantengono in video artisti che altrimenti non lavorerebbero, per mancanza di progetti, finanziamenti e volontà di nuovi dirigenti”.