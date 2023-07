La Vita in Diretta, da settembre cambia la programmazione: quando andrà in onda

Sono diverse le novità in arrivo da settembre con la nuova stagione de La Vita in Diretta. Cambia infatti la programmazione: la novità

Tra i programmi confermati nel nuovo palinsesto televisivo della Rai troviamo sicuramente La Vita in Diretta. Gli ascolti dell’ultima stagione sono stati a dir poco spettacolari, con Alberto Matano che è riuscito spesso a battere la concorrenza. Adesso però ci sarà un nuovo cambio nella programmazione: quando seguire la trasmissione.

La Vita in Diretta è il principale talk show di casa Rai ed è un noto programma televisivo di informazione ed intrattenimento. Questa trasmissione solitamente va in onda dal lunedì al venerdì e dal 1994 accompagna i telespettatori di Rai 1. Nonostante sia una delle trasmissione più longeve, nel corso dell’ultima stagione il talk show è riuscito ad ampliare la sua platea di pubblico. Questo è anche merito della conduzione di Alberto Matano, che è riuscito a strappare dei telespettatori dalla concorrenza rappresentata dai programmi Mediaset.

Sono tantissimi i temi trattati nel corso della trasmissione, dall’attualità alla politica passando anche per topic più leggeri come può essere il gossip. La Rai nel corso della prossima stagione è pronta a puntare tutto sulla bravura di Alberto Matano per quanto riguarda la fascia pomeridiana. Il sogno è quello di ampliare ulteriormente la platea e per farlo i vertici del servizio pubblico hanno deciso di estendere il numero di appuntamenti settimanali. Andiamo quindi a scoprire tutte le novità in arrivo.

La Vita in Diretta, da settembre il grande cambiamento: i telespettatori esultano

La Vita in Diretta, come abbiamo anticipato, è stata confermatissima dalla Rai nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti. Al timone della trasmissione il pubblico ritroverà Alberto Matano, reduce dai fasti dell’ultima edizione e pronta ad accompagnare i telespettatori nel corso dei pomeriggi delle stagioni più rigide dell’anno. Forte degli ascolti ottenuti, il presentatore è pronto ad accompagnare il pubblico del servizio pubblico per un giorno in più rispetto alle passate stagioni.

Infatti la Rai ha deciso di estendere La Vita in Diretta anche al sabato pomeriggio, sfidando Verissimo. L’obiettivo del servizio pubblico, adesso, è quello di sottrarre dei telespettatori anche al talk show di Silvia Toffanin. Tutto questo è dovuto proprio alla fidelizzazione del pubblico dovuta al successo di Matano, che durante l’anno scorso è riuscito a toccare picchi di share addirittura del 27%. Questi dati clamorosi hanno portato addirittura alla chiusura di Pomeriggio Cinque, storico appuntamento Mediaset di Barbara D’Urso.

Dal prossimo settembre La Vita in Diretta verrà trasmessa anche di sabato, con la trasmissione che verrà mandata in onda dalle ore 17:00 alle 18:45. Una sfida, quella tra Matano e Toffanin, che è pronta ad appassionare gli amanti della televisione italiana. Inoltre la Rai ha confermato anche ‘Italia Sì’ di Marco Liorni ed Il Paradiso delle Signore, che andranno ad arricchire un palinsesto pomeridiano di livello assoluto. Vedremo quindi se Alberto Matano e La Vita in Diretta riusciranno a mettere in ginocchio anche Silvia Toffanin con il suo Verissimo.