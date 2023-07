Perché Meta ha bloccato tutti gli utenti europei su Threads: spiegato il motivo

In queste ore Meta ha deciso di bloccare tutti gli utenti europei su Threads. Un comunicato ha spiegato il motivo: che cosa sta succedendo.

Meta è tornata sulla cresta dell’onda dopo il lancio del nuovissimo social network Threads. Stiamo parlando di una vera e propria sfida di Mark Zuckerberg al rivale Elon Musk, proprietario di Twitter. Nonostante gli oltre 100 milioni di download, in queste ore il colosso social ha deciso di bloccare gli utenti europei: svelato il motivo.

Da diverse settimane ha debuttato Threads il nuovo social network di Meta. Questo può essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria estensione di Instagram, visto che gli utenti del social di condivisione foto potranno accedere con il loro account recuperando tutti i follower al suo interno. In molti hanno paragonato la nuova applicazione a Twitter visto che il layout ricorda moltissimo il social di Elon Musk. Questa invenzione a tutti gli effetti è una sfida di Mark Zuckerberg nei confronti del magnate sudafricano.

In poco tempo Threads è riuscita a bruciare tutte le tappe, accumulando 10 milioni di download in un giorno arrivando ad oltre 100 milioni attuali. Tutto questo nonostante l’applicazione deficiti di alcune funzioni ancora che arriveranno soprattutto con i prossimi aggiornamenti. Infatti ancora devono essere aggiunti gli hashtag o la vista cronologica del feed. Intanto Mark Zuckerberg ha deciso di bloccare tutti quelli che sono gli utenti europei, andiamo quindi a vedere che cos’è successo.

Meta blocca gli utenti europei di Threads: spunta il comunicato

Il lancio di Threads nelle scorse settimane ha arricchito il catalogo dei social network presenti negli store digitali. In Europa il social non era del tutto disponibile, visto che era stato lanciato in anteprima in Gran Bretagna. Meta aveva impostato un blocco geografico al download che però è stato raggirato da diversi utenti, che sono riusciti ad effettuare l’iscrizione. Meta ha quindi deciso di bloccare tutti gli utenti che sono riusciti ad utilizzare anticipatamente l’applicazione grazie all’uso di una VPN. Un blocco confermato dall’ultimo comunicato di Meta.

Infatti all’interno della nota si può leggere come Threads attualmente non sia disponibile nella maggior parte dei cittadini europei. Nonostante questo l’azienda ha ribadito che l’Europa continua ad essere un mercato importantissimo e per questo in futuro l’utilizzo di Threads sarà esteso a più paesi. Meta non vorrebbe alcuna grana con le leggi della comunità europea che attualmente vieta di combinare dati tra le piattaforme, cosa che Threads farebbe con Instagram. Appena verrà trovata la soluzione, quindi, la nuova piattaforma verrà estesa agli altri paesi europei.