Novità WhatsApp: puoi messaggiare con i numeri sconosciuti e non solo

Arrivano altre importanti novità su WhatsApp: dal messaggiare con numeri sconosciuti ad altre importanti impostazioni

WhatsApp è sempre più un calderone di novità. L’applicazione di Meta cerca sempre più di frequente di avvicinarsi a quelle che sono alle molteplici esigenze di una platea decisamente vasta. Il numero di utenti è considerato sempre di più a crescere, e da inizio anno la stima di persone attive sul social sono stimate in quasi due miliardi, in oltre 150 paesi. Le numeriche sono davvero impressionanti.

È ovvio, quindi, che ci siano esigenze da parti dell’utenza, diverse e di ogni tipo. Gli sviluppatori, dal loro punto di vista, devono sempre però tenere presente che a capo di ogni cosa deve esserci la privacy e la sicurezza. Per quanto possano sviluppare nuove funzioni, devono garantire questi due punti. Ed ecco che ne sono in arrivo di nuove: una di queste è poter messaggiare con numeri sconosciuti.

Novità WhatsApp: ecco le nuove funzioni

Le agevolazioni per gli utenti WhatsApp sono davvero tante. Non sono nuove, infatti, le ultime novità che riguardano sia i media, e la loro condivisione “one time”. Così come la possibilità di poter modificare dei messaggi di testo, opzione che fino ad oggi era disponibile per tante altre applicazioni, eccetto per WhatsApp. Oppure si pensi alla possibilità della condivisione dello schermo. Insomma, Meta sta arricchendo il bagaglio a disposizione dell’utente per rendere l’app quasi perfetta.

E le esigenze degli utenti non sono finite qui. Motivo per il quale vengono implementate ancora una volta nuove funzioni. Sono in via di sviluppo ma tutto lascia immaginare che nel breve saranno rilasciate. Una di queste è la possibilità di poter parlare con numeri sconosciuti che non abbiamo di fatto salvato in rubrica.

La novità che presto potrebbe arrivare, sia per quanto riguarda il mondo IOS che Android, sarà quella di poter messaggiare con numeri sconosciuti. Questa opzione, anche su finalità di marketing, potrebbe essere davvero una enorme novità. Tutto quello che sarà necessario fare è inserire nel campo di ricerca il numero da noi desiderato. L’app automaticamente farà partire la ricerca e individuerà il numero presente sulla piattaforma. Dopodiché, sarà possibile iniziare la conversazione.

Tale funzione potrebbe avere risvolti molto importanti in ambiti lavorativi e di studio, quando cercare rapidamente una persona di cui non si ha il contatto, potrebbe risultare semplice. Ovviamente, come precedentemente citato, il tema della privacy e della sicurezza è attenzionato, e questa funzione potrebbe metterla a repentaglio. Gli sviluppatori stanno studiando la migliore soluzione affinché possa essere introdotta senza violare alcun criterio fondamentale. Una soluzione molto utile e pratica, che deve essere però messa appunto e rilasciata senza alcuna falla.