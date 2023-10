In treno a Venezia, il furto è colossale

Una turista si accomoda su un treno presso la stazione di Venezia, raggiunta la destinazione si rende conto di essere stata derubata.

Un furto colossale del valore di migliaia di euro, in perfetto stile Arsenio Lupin. Tuttavia, in questo caso, il protagonista della narrazione non è un brillante ladro gentiluomo, bensì tre giovani truffatrici con precedenti penali importanti e foglio di via. La vittima, una turista benestante, si è resa conto di essere stata derubata solo una volta raggiunta la destinazione del viaggio. Le sue valigie erano scomparse inspiegabilmente e così il loro contenuto.

Si è quindi rivolta alla polizia giudiziaria del compartimento Polfer – Polizia Ferroviaria – in modo da poter visionare le riprese dei dispositivi di videosorveglianza. Considerando il valore degli oggetti rubati, è possibile che le tre ladre abbiano puntato il loro mirino sulla turista sin dal suo arrivo in stazione. Le autorità hanno analizzato attentamente le immagini delle telecamere di sicurezza e così hanno potuto ricostruire perfettamente le dinamiche dell’accaduto. Hanno dunque associato i loro volti alle tre giovani con precedenti penali ed hanno provveduto ad ufficializzare la denuncia. Le indagini sono ancora in corso, mentre la turista è stata successivamente assistita da personale competente.

In treno con 130 mila euro, li perde

La turista raggiunge la stazione veneziana di Santa Lucia e sale su un treno diretto a Milano. Abbandona i bagagli negli appositi spazi, dopodiché si dirige verso il suo posto di viaggio. Il tragitto prosegue serenamente, senza la manifestazione di alcun tipo di comportamento ambiguo o sospetto da parte dei passeggeri. Una volta raggiunta la destinazione, la donna si rende conto dell’assenza delle sue valige e di conseguenza del furto di oltre 130 mila euro di gioielli in esse contenuti.

Le dinamiche dell’accaduto sono emerse in seguito alla visione delle riprese dei dispositivi di videosorveglianza. Tre giovani donne si sono impadronite delle valige, per poi abbandonare il mezzo indisturbate. La autorità hanno riconosciuto immediatamente i loro volti ed hanno provveduto ad attivarsi per il ritrovamento della refurtiva. Tuttavia, benché l’identità delle ladre risulti ora chiara, la polizia non ha ancora recuperato i gioielli rubati. Quest’ultima, più che un viaggio entusiasmante nel capoluogo lombardo, si trova dunque a dover affrontare le conseguenze di un importante danno morale, oltre ovviamente che economico.