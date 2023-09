“I tramonti più belli”: Licia Colò in una rara foto con la sua splendida figlia (che è cresciuta tantissimo)

La giornalista e conduttrice televisiva Licia Colò insieme alla sua bellissima primogenita: la figlia avuta dall’ex marito oggi è una donna.

La nota scrittrice italiana è apparsa in uno scatto molto tenero dalla didascalia dolcissima, con tanto di cuore rosso fuoco, che ha conquistato il pubblico: ecco il messaggio e la foto che stanno facendo il giro del web.

La ragazza è nata nel 2005 dall’amore tra la divulgatrice scientifica e il pittore Alessandro Antonino, e come la madre è innamorata della natura, degli animali e non solo. La figlia di Licia Colò è cresciuta tantissimo e sembra aver ereditato anche la sua bellezza, oltre che le sue passioni.

Licia Colò, il dolcissimo scatto con sua figlia Liala Antonino

Il nome di Licia Colò è un nome che senz’altro conoscerete bene. Il suo personaggio, infatti, da tanti anni accompagna i contenuti divulgativi del palinsesto del piccolo schermo italiano. Grazie alla sua esperienza di giornalista, divulgatrice scientifica, e scrittrice Licia Colò è stata scelta sia dagli autori Rai che Mediaset come volto di tantissimi programmi, tra i quali Alle falde del Kilimangiaro, su Rai 3, Tra Mare e stelle, Geo e Geo e il suo spin-off Speciale Geo e Geo, sempre su Rai 3, e anche di molte trasmissioni di Canale 5, dedicate alla scoperta della natura come L’arca di Noè, e la compagnia dei viaggiatori.

Accanto ai programmi attraverso i quali ha condotto milioni di telespettatori in giro per il mondo, tra specie animali uniche, paesaggi e luoghi di grande interesse naturalistico, Licia Colò ha anche presentato contenuti di intrattenimento come Domenica 5, Festivalbar, Bim Bum Bam, Buona domenica, Fans Club e non solo.

Licia Colò inoltre è stata impegnata anche in radio, oltre ad aver scritto tantissimi libri, e si è messa alla prova anche con la filmografia, recitando in Le finte bionde, pellicola di Carlo Vanzina del 1988, nella serie TV Un medico in famiglia, ed è stata la voce dell’edizione italiana del film Alla ricerca di Dory nel 2016, anche se il suo interesse maggiore è sempre stato il mondo il mondo animale, passione che condivide con sua figlia Liala Antonino.

Accanto a questa ricchissima vita professionale infatti, Licia Colò ha avuto anche un’intensa vita sentimentale. La sua ultima storia importante si è conclusa lo scorso anno, quando ha divorziato dal pittore Alessandro Antonino, conosciuto nel 2004 e dal quale nel 2005 ha avuto la sua primogenita. La ragazza compirà 18 anni il mese prossimo, a metà ottobre, e dalla madre ha ereditato gli stessi occhi azzurri, il fascino e soprattutto lo stesso interesse e la stessa sensibilità per la bellezza della natura. Tant’è vero che sul suo profilo Instagram pubblica tantissime foto dei suoi animali e dei paesaggi mozzafiato, che le piace visitare.

Ama la fotografia, infatti ha un account privato dedicato alle proprie foto. Licia Colò proprio di recente ha pubblicato una scatto insieme alla splendida Liala, catturato mentre assieme si godono lo spettacolo del tramonto, accompagnato dalla didascalia: “I tramonti più belli!”