Ginevra Lamborghini: “Non la invidio” lo sfogo senza peli sulla lingua

Hanno lasciato tutti senza parole le affermazioni fatte da Ginevra Lamborghini: nessuno si sarebbe aspettato un retroscena simile.

La nipote dell’imprenditore della storica casa automobilistica italiana ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. In tanti fanno fatica a credere a quello che ha detto la ex concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Hanno suscitato il clamore generale le parole di Ginevra Lamborghini, figlia di Tonino Lamborghini, a sua volta figlio del noto Ferruccio Lamborghini. Ecco lo sfogo senza peli sulla lingua della ex Vippona.

Ginevra Lamborghini, il pubblico senza parole per le affermazioni della ex Vippona

Il nome di Ginevra Lamborghini senza dubbio vi sarà noto per via della sua recente partecipazione al reality show di Canale 5. La giovane nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica omonima che è diventata simbolo dell’industria italiana, e icona del nostro Paese all’estero infatti, è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7.

Nonostante però siano trascorsi diversi mesi dalla fine del programma, la sua presenza nella casa più spiata d’Italia non è passata inosservata e continua a destare attenzione. Ginevra Lamborghini infatti, è stata espulsa dal gioco dopo essere stata accusata di aver di aver pronunciato delle frasi troppo forti ai danni dell’ex presentatore di Bim bum bam Marco Bellavia, altro concorrente del programma di Canale 5.

Anche quando poi non ha fatto più parte del cast di Vipponi il suo nome è continuato a girare tra i servizi dedicati al reality show condotto da Alfonso Signorini, le riviste che si occupano di tv, spettacolo e gossip. Il motivo è stato il flirt vero o presunto con Antonino Spinalbese, con il quale aveva creato un legame particolare quando era ancora all’interno della Casa.

Nonostante la loro love story poi non sia decollata, Ginevra Lamborghini continua a far parlare di sé tuttora per via di alcune dichiarazioni forti, rilasciate all’interno della Casa, che ancora riecheggiano nella mente del pubblico.

In un confessionale, che si è trasformato in uno sfogo senza peli sulla lingua infatti, Ginevra Lamborghini si è paragonata a Sofia Giaele De Donà, una sua “collega” del GF Vip 7, spiegando che lei non ha la stessa sua ricchezza e non vive nell’agio, che tutti immaginano sia invece il suo abituale tenore di vita. Ginevra Lamborghini ha apertamente dichiarato “Potrei chiedere i soldi a mio padre ma non voglio”, e ha aggiunto: “Non la invidio ma non ho quello che ha lei”.

Quando poi è uscita dalla casa Alfonso Signorini l’ha chiamata in studio per commentare le sue dichiarazioni precedenti e Ginevra Lamborghini ha confermato tutto, aggiungendo anche di possedere una Lamborghini soltanto perché la ereditata ma di non avere neppure i soldi no necessari per guidarla perché consuma troppo. Chiaramente le sue affermazioni hanno suscitato non poco stupore!