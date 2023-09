Vanessa Incontrada, lo straordinario monologo sull’autoaccettazione che ha commosso tutti ed è diventato virale

Vanessa Incontrada non manca di lanciare messaggi sull’accettazione. Qualcosa che va ben oltre il body positivity.

Bellezza, eleganza, talento sono le doti che fanno di Vanessa Incontrada una delle artiste più amate nel panorama italiano. Una donna simpatica e sempre ben disposta verso il pubblico. Una professionista poliedrica, capace di spaziare dalla recitazione alla conduzione di programmi e serate in prima tv. Nata in Spagna, Incontrada ha ormai un cuore italiano, difatti vive e lavora nel Belpaese.

Classe 1978, Vanessa nasce a Barcellona da padre romano e madre spagnola. Trascorre la sua infanzia fra Barcellona e Follonica, per poi stabilirsi a Milano a partire dai 17 anni. Fin da giovanissima, infatti, inizia a lavorare nel mondo della moda come indossatrice. La carriera di modella le servirà come trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. La vera svolta arriva nel 2004, anno in cui inizia a condurre Zelig insieme a Claudio Bisio. Parallelamente decolla anche la sua carriera da attrice, tanto da essere consacrata come una delle interpreti più famose del piccolo schermo. Protagonista in fiction di successo come: Un’altra vita, Il capitano Maria, non dirlo al mio capo, Scomparsa.

Come detto precedentemente, Vanessa Incontrada è una donna dotata di una bellezza naturale. Tuttavia nonostante l’avvenenza, nel corso degli anni è stata spesso additata a causa di alcuni chili di troppo. Non sono mancati commenti poco carini da parte di coloro che l’avrebbero voluta più magra, considerandola oversize. La nota conduttrice non ha mai negato di aver perso la forma fisica di un tempo, ma pur rimanendo ferita dai commenti poco carini, non si è mai lasciata influenzare dal parere altrui.

Vanessa Incontrada e il messaggio di accettazione

Se c’è una persona che sa quanto possano essere cattivi i commenti del web quella è Vanessa Incontrada. La donna, pur essendo bellissima, è stata spesso criticata a causa del suo fisico morbido. La conduttrice, dopo la nasciata di suo figlio, non è riuscita più a recuperare la forma precedente alla gravidanza. Tuttavia questo non significa affatto che ci sia qualcosa di sbagliato. Ciascuno è bello a modo suo, anche se non indossa più una taglia 40.

Le parole troppo spesso rivolte alla signora Incontrada fanno comprendere quanto si dia ingiustamente troppo peso all’aspetto esteriore. Nelle nostra società non si comprendono i veri valori, ed ancora in troppi pensano a puntare il dito ed offendere gli altri. Incontrada, però, non manca di lanciare messaggi in cui propone quali siano le vere priorità della vita. In occasione della trasmissione “20 anni che siamo italiani”, la conduttrice ha pronunciato un monologo molto toccante. Il suo discorso ricordava a tutti quanto sia importante amarsi ed accettersi per quello che si è. Il proprio corpo è qualcosa che deve essere curato, non bersagliato. Difatti per quanto l’aspetto fisico possa avere un ruolo primario è bene mettere al primo posto la propria serenità.