I bagnini a Ravenna non riescono a salvare una bambina di 7 anni. Il padre finisce sotto accusa

Nonostante i soccorsi praticamente immediati, non si è riusciti a salvare una bambina di 7 anni. Ora il padre è sotto accusa

Sono due gli indagati per omicidio colposo dopo che una bambina di 7 anni, mentre faceva il bagno insieme suo padre e il suo cuginetto, è morta dopo essere stata travolta da un’onda.

L’episodio è avvenuto domenica 25 giugno, presso il Lido di Classe, a Ravenna, dove una bimba di 7 anni, la piccola Isabel originaria di Bagnolo in Piano, stava facendo il bagno insieme alla sua famiglia. La bambina era in acqua, ma il mare era mosso e il vento piuttosto forte: secondo alcune testimonianze in quel momento sventolava la bandiera rossa. Ad un certo punto un’onda improvvisa ha travolto i tre bagnanti, provocando la morte della bambina. I soccorsi non sono riusciti a salvarla e ora è stato aperto un fascicolo per omicidio.

Bambina di 7 anni annegata: aperto un fascicolo per omicidio colposo

Secondo una prima ricostruzione, l’onda avrebbe travolto improvvisamente tutti e 3 i bagnati – la bimba, suo padre e il suo cuginetto. Tuttavia, sia il padre che l’altro bambino sono riusciti subito ad emergere, mentre la bambina è stata mandata sott’acqua dalla forza del mare. Il bagnino presente è subito accorso a recuperare la bimba, ma una volta portata sulla terra ferma era già priva di conoscenza. In aiuto della famiglia sono giunti fin da subito un bagnino e un cliente di un stabilimento balneare situato in zona.

Ai soccorsi effettuati dal bagnino e dal cliente si sono uniti quelli di une di un a dottoressa e di operatore del 118, i quali erano presenti sul posto pur essendo fuori servizio. I due si sono precipitati cercando di prestare aiuto fin da subito, compiendo le manovre previste dai protocolli di salvataggio. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare la piccola, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’ambulanza ha trasportato la bambina da Lido di Classe all’ospedale di Ravenna, mentre successivamente si è deciso di trasferire la piccola presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Dopo una notte trascorsa in ospedale, tra domenica e lunedì, in condizioni di coma farmacologico, purtroppo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola di 7 anni. Una storia tristissima che vede anche dei risvolti giudiziari per ciò che è successo, oltre al fatto che dovranno essere chiarite – se ci sono – eventuali responsabilità sull’accaduto.

Sono due gli indagati per omicidio colposo

Il pubblico ministero, Monica Gargiulo, ha deciso di disporre l’autopsia, in modo da capire che cosa è successo e quali siano state le cause reali del decesso. Le disposizioni del pm tramite una richiesta rogatoria, sono quelle di effettuare la perizia proprio presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il pubblico ministero ha deciso di iscrivere due persone al registro degli indagati, secondo l’accusa di omicidio colposo. Non è chiaro, al momento, chi siano le persone indagate.

Si tratterebbe comunque di un atto dovuto e necessario, in quanto consentirebbe agli interessati di poter partecipare all’esame autoptico previsto in questi casi, insieme ad un consulente medico e con la presenza di un legale, in modo da poter avere una difesa fin da subito. La piccola Isabel aveva appena finito la prima elementare ed aveva appena iniziato le vacanze estive in compagnia di suo padre e del suo cuginetto. Sconvolte le testimonianze che arrivano dai cittadini di Bagnolo, il paese della piccola: il sindaco del Comune, Gianluca paoli, ha espresso sgomento pubblicando un lungo e stringente post sui social. Il Primo Cittadino ha inoltre condiviso il saluto e l’abbraccio di un’intera comunità che si stringe attorno ai genitori della piccola.