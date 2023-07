Carta da forno, non usarla più solo per le teglie: ecco tutte le cose incredibili che puoi fare

La carta da forno non è utile solo in cucina: non tutti sanno che può rivelarsi una valida alleata anche in queste situazioni, incredibile!

Come sappiamo, la carta da forno è uno strumento davvero utilissimo in cucina che ci permette di cucinare senza sporcare pentole e teglie e che fa sì che le nostre pietanze non si attacchino alle varie superfici. Ma non finisce qua, perché in realtà questa risorsa preziosissima può rivelarsi una valida alleata anche in tantissime altre situazioni.

Non tutti lo sanno, ma la carta da forno vanta tantissimi utilizzi alternativi meno conosciuti, ma altrettanto efficaci. Sei curioso di scoprire quali incredibili cose ci puoi fare?

Allora bando alle ciance e continua subito a leggere il nostro articolo di oggi. Ciò che stai per scoprire ti lascerà letteralmente a bocca aperta. Chi l’avrebbe mai detto?

Carta da forno, gli usi alternativi: ecco tutte le cose incredibili che puoi farci

Se hai sempre usato la carta da forno solo per rivestire le teglie non sai che cosa ti sei perso! In realtà, questo utile strumento può rivelarsi un valido alleato anche in tantissime situazioni diverse. Questa carta impermeabile dalle proprietà antiaderenti, non solo serve per non sporcare le pentole e per non far attaccare i cibi alle superfici senza dover necessariamente utilizzare grassi aggiunti come olio e burro, ma può si può impiegare anche per:

creare un coperchio: se non hai il coperchio di una pentola puoi realizzarlo con la carta da forno;

se non hai il coperchio di una pentola puoi realizzarlo con la carta da forno; realizzare una sac à poche usa e getta: arrotola un pezzo di carta su se stesso creando una sorta di cono e taglia la punta;

arrotola un pezzo di carta su se stesso creando una sorta di cono e taglia la punta; coprire il piano di lavoro: se non vuoi sporcare tutta la cucina, l’interno del forno o il tavolo puoi preparare i tuoi piatti rivestendo le superfici domestiche con la carta da forno. In questo modo, al termine delle attività potrai buttare via tutto senza dover pulire;

se non vuoi sporcare tutta la cucina, l’interno del forno o il tavolo puoi preparare i tuoi piatti rivestendo le superfici domestiche con la carta da forno. In questo modo, al termine delle attività potrai buttare via tutto senza dover pulire; mantenere pulito il piano a induzione: prima di iniziare a cucinare copri il fornello a induzione con la carta da forno, in modo che questo non si sporchi;

prima di iniziare a cucinare copri il fornello a induzione con la carta da forno, in modo che questo non si sporchi; conservare i formaggi: non tutti lo sanno, ma questo materiale è perfetto per conservare il formaggio perché lo lascia ‘respirare’ prevenendo la formazione di umidità e muffa;

non tutti lo sanno, ma questo materiale è perfetto per conservare il formaggio perché lo lascia ‘respirare’ prevenendo la formazione di umidità e muffa; conservare la carne: avvolgi la carne nella carta da forno e riponila in frigo. Così facendo, si eviterà che questa diventi nera;

avvolgi la carne nella carta da forno e riponila in frigo. Così facendo, si eviterà che questa diventi nera; cuocere al cartoccio: usa la carta da forno per avvolgere la carne, il pesce o la verdura e cuoci in forno o in padella;

usa la carta da forno per avvolgere la carne, il pesce o la verdura e cuoci in forno o in padella; stendere gli impasti: per non far attaccare l’impasto al mattarello, ponilo tra due strati di carta da forno e il gioco è fatto;

per non far attaccare l’impasto al mattarello, ponilo tra due strati di carta da forno e il gioco è fatto; congelare gli alimenti: perfetta da usare con la pasta fresca e altri cibi che rischiano di attaccarsi.

Ma non finisce qua, perché la carta da forno si può usare anche fuori dalla cucina. Utilizzala per foderare armadi e cassetti oppure per pulire la rubinetteria e per profumare l’ambiente. Basta spruzzarla con qualche goccia di olio essenziale e metterla sul termosifone per sentire ovunque un buon profumo di fresco e di pulito.