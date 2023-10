I 5 alimenti che sembrano sani, ma invece fanno malissimo: quasi nessuno lo sa

Ci sono 5 alimenti che sembrano healty ma che in realtà non lo sono affatto. Occhio a non farti confondere le idee.

Controlla subito se anche tu consumi abitualmente questi alimenti pensando che facciano bene al tuo organismo. Non è come credi.

Impara a fare molta attenzione a questi cibi: sembrano sani ma in verità fanno male. Non dovresti mangiarli mai, o il meno possibile

Alimenti, questi 5 cibi sembrano sani e non lo sono affatto

Il trend dell’alimentazione attuale ha una sola parola d’ordine: healty, ovvero sano. Sano ha molto a che fare con green, biologico, a km zero, ma dietro questa “faccia” fatta di locali con arredamento industrial, menu con la parola organic un po’ ovunque, e ad ogni portata, si può celare molta confusione. A questo si aggiunge anche l’attenzione che oggi più che in passato si mette nella scelta e nella meticolosa selezione del cibo da mettere in tavola ogni giorno.

Alcune categorie di alimenti, grazie alla proliferazione di notizie diffuse da parte dei nutrizionisti, sono stati riscoperti o scoperti e di conseguenza inseriti nei menù di ogni giorno da molte più persone rispetto a prima. Per fare un esempio concreto è molto in voga la frutta secca, ma fa sempre bene? Dipende.

La frutta secca è ricca di sostanze nutritive come grassi buoni, proteine etc ma è calorica e soprattutto andrebbe consumata fresca, e non salata. Questo è uno degli inganni di fronte ai quali un consumatore può trovarsi mentre gira tra i corridoi e gli scaffali di un supermercato. Ci sono altri alimenti che sembrano sani ma non lo sono. Vediamo quali sono i 5 cibi che sono stati considerati falsi sani, e tutt’altro che healty dalla nutrizionista Ana Rita Campos:

la frutta secca fritta

la salsa allo yogurt

gli anelli di mare, ovvero totani surgelati

ovvero totani surgelati le patate pre fritte

le delizie del mare, ovvero i surimi

Avreste mai pensato che del pesce, o della salsa fatta con yogurt potesse rientrare in questa black list? Forse no, ma occorre notare che si tratta di prodotti che si trovano nei punti vendita della grande distribuzione e sono alimenti confezionati, cibi processati, ricchi di conservanti, oli, grassi.

Per evitare di fuorviare i consumatori Ana Rita Campos ha elencato questi 5 alimenti in un apposito contenuto social, condiviso attraverso il suo account di Instagram www.instagram.com/nutri.anaritacampos/. Nel video gira tra gli scaffali del reparto surgelati riprendendo i prodotti incriminati, per aiutare i suoi follower a fare una spesa consapevole la prossima volta che si troveranno di fronte a questi alimenti.