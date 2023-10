Paura di essere tagliati fuori, nel lavoro come nella vita di tutti i giorni: si chiama fomo, scopri se ne soffri

In molti ce l’hanno ma in pochi sono pronti ad ammetterlo, e ancora meno la conoscono. Si tratta, invece, di una paura molto comune. E tu ce l’hai? Continua a leggere e lo scoprirai immediatamente

Un fenomeno in crescita tra i giovani, ed è uno dei “malanni” psicologici sempre esistiti. Il fatto è che con l’avvento delle nuove tecnologie e dei social network è andato aumentando affliggendo sempre più persone. Troppo poco spesso diagnosticato in tempo, in molti si rifugiano nell’assunzione di farmaci o di droghe per sopportare la frustrazione che sentono e per essere ancora più recettivi e reattivi.

Soluzioni queste che ovviamente non devono essere in alcun modo considerate efficaci in quanto possono anche minare la salute delle persone che vi ricorrono. Niente infatti può sostituire il parere di un buon psicologo e un eventuale percorso terapeutico, se ritenuto necessario, In primis, quindi, è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere la giusta indicazione. Perciò, se scoprite di soffrire di questa fobia, non arrendetevi! La soluzione più giusta è proprio dietro l’angolo. E la vostra vita assumerà tutto un altro sapore.

Fate così, e l’insicurezza sparirà

Chi soffre di questo disturbo psicologico in genere è una persona in un momento di fragilità che ancora teme il giudizio degli altri. Persone che sanno già che cosa vogliono dalla vita e hanno deciso il loro percorso di vita per raggiungere i loro sogni sono meno inclini a incorrere in questa malattia.

Ecco perché colpisce maggiormente i giovani, ma non solo. Fastidiosa e dolorosa come qualunque altra malattia del corpo umano, colpisce in egual misura sia il sesso maschile che femminile. Riguardando il carattere, è anche facilmente curabile con il giusto supporto psicologico. Un ambiente familiare collaborativo nella terapia psicologica potrebbe rivelarsi di aiuto per ridurre i tempi della guarigione del soggetto che soffre di questa fobia.

Vi sentite particolarmente stressati? Rifiutare un incontro di lavoro o con gli amici vi provoca un senso di perdita di un’occasione che vi mette una forte angoscia? Avete sempre il terrore di essere tagliati fuori dal mondo? Siete quindi una di quelle persone con il cellulare sempre in mano in attesa delle ultime news e messaggini dagli amici. Ecco in questo caso state soffrendo di fomo. Se anche voi avete scoperto di soffrire di questa patologia, non preoccupatevi! Uscirne non è poi così difficile.

Oltre a rivolgervi ad un aiuto medico qualificato, potete intanto iniziare a limitare l’uso dei social e a provare a stare un poco di più all’aria aperta. Tenere lontano gli occhi dallo schermo, aiuta anche a socializzare. Inoltre, potreste iniziare a dedicare maggior tempo a voi stessi magari facendo attività che vi piacciono.

Potreste cominciare a praticare yoga, meditazione, tai chi per rilassarvi. È così, infatti, che inizierete a conoscervi meglio e potrete individuare il vostro percorso di vita, quindi in automatico eliminare la fomo. Capire chiaramente quali sono gli obiettivi della vostra esistenza, i percorsi per raggiungerli e cosa non vi è necessario oppure dannoso per arrivare alla vostra meta. È questo che vi farà eliminare questa fobia ed essere dei vincenti della vita. E tanto prima capirete questo, ancor prima sarete felici e raggiungerete il successo.