Flavio Briatore svela quanto paga i suoi dipendenti e zittisce tutti: gelo in studio

Flavio Briatore ha svelato quanto paga i suoi dipendenti, zittendo tutti. Una risposta che ha fatto calare il gelo in studio.

L’Italia è una delle potenze economiche più importanti. Difatti, nonostante la crisi con evidenti problemi di lavoro, rimane uno dei Paesi più sviluppati. Diversi i settori in cui si distingue, fra cui il turismo, l’industria tessile, l’industria alimentare. Tutto ciò è reso possibile grazie alla cooperazione fra imprenditori come lo stesso Flavio Briatore e dipendenti.

L’imprenditore si impegna ed investe tempo e denaro per svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi possibili, dando lavoro anche ad altre persone. Al contempo queste persone trascorrono buona parte del loro tempo a lavoro, affinché la produzione vada avanti. Alcune indagini hanno messo in luce che gli stipendi non sono sempre così elevati. Difatti responsabilità e duro lavoro andrebbero pagate sempre adeguatamente.

Tuttavia l’Italia, pur essendo una potenza industriale, non è certo uno Stato in cui il lavoro ed il lavoratore vengano tutelati. E questo provoca un divario fra il patrimonio degli imprenditori e gli stipendi dei dipendenti. Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è assistito ad una sorta di ribellione da parte dei lavoratori. In particolar modo nel settore turistico, molte persone si rifiutano di accettare un impiego non adeguatamente retribuito. Del resto la professionalità e la competenza vanno pagate. E dunque questo ha un allarme manodopera per la mancanza di personale. Flavio Briatore, volto noto dell’imprenditoria italiana, ha svelato quanto paga i suoi collaboratori. La cifra ha zittito tutti.

Flavio Briatore: ecco quanto paga i suoi collaboratori

Flavio Briatore si è trovato spesso nel mirino di alcune polemiche. Titolare di diverse attività ricettive, fra cui discoteche e ristoranti non certo alla portata di tutti.

I prezzi non sono, infatti, bassi, e questo ha dato vita a numerose critiche. In un momento in cui si parla tanto della mancanza di personale nelle strutture ricettive, viene da chiedersi in che modo possa retribuire i suoi collaboratori un imprenditore di tale portata.

I locali di Flavio Briatore sono situati in luoghi di lusso come MonteCarlo, la Costa Smeralda, Doha, Mykonos. In una recente intervista l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha svelato la cifra con il quale solitamente retribuisce i suoi dipendenti. “Per gli chef siamo sui 2.000 netti, e per i manager sui 4.500-5000” ha dichiarato Briatore riferendosi agli stipendi delle persone che lavorano nelle sue strutture. Tuttavia la sua affermazione fa altamente contestualizzata. In primis andrebbe verificata la veridicità delle sue parole. Va detto poi che tali stipendi, seppur alti, vanno commisurati alle ore di lavoro svolte ed anche al livello di preparazione e competenze del dipendente stesso.