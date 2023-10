Emanuele Filiberto, la confessione intima e piccante sul rapporto con la moglie lascia tutti senza parole

La confessione intima e inaspettata sul rapporto tra Emanuele Filiberto e sua moglie. Rivelazioni da non credere.

Emanuele Filiberto è un personaggio molto noto e chiacchierato nel mondo dello spettacolo italiano. Il principe, membro della famiglia reale di Savoia, è anche un personaggio televisivo che ha partecipato a numerosi reality e importanti trasmissioni, come Amici di Maria De Filippi. Il principe è sposato con l’attrice Clotilde Courau e quest’anno hanno festeggiato 20 anni di matrimonio.

Poco tempo fa alcune indiscrezioni suggerivano una crisi tra i due, ma sono state smentite poiché si sono sempre mostrati innamoratissimi in pubblico. L’attrice francese, che ha avuto da lui le due figlie Vittoria e Luisa, è sempre stata accanto a lui anche nei momenti più difficili. I due sono affiatati, anche se non si vedono spesso a causa degli impegni dell’attrice con varie tournée mondiali. Anche lui ha i suoi impegni e questa lontananza rafforza anche il loro rapporto.

La confessione intima di Emanuele Filiberto sulla moglie, da non credere

Riguardo alle difficoltà che entrambi hanno affrontato sul loro matrimonio, Emanuele Filiberto ha fatto più volte arrabbiare la moglie, a causa di comportamenti da playboy. Tuttavia, i due sono tornati sempre uniti più che mai, con l’attrice che ha sempre perdonato il suo principe. Per quanto riguarda questo aspetto e altri sulla coppia, il settimanale Nuovo ha fatto delle rivelazioni piccanti.

In primis, Emanuele Filiberto ha avuto diverse scappatelle nel corso del matrimonio. Il principe di Savoia ha un debole per le belle donne ed è stato immortalato più volte con bellissime ragazze. Ad esempio Diva e Donna lo aveva paparazzato mentre baciava Nadia Lanfranconi, una cantante che è nota per aver avuto una relazione con Mel Gibson. Lo scatto è stato preso in una spiaggia di Los Angeles ed è inequivocabile. Ma nonostante tutto la moglie non gli ha chiesto il divorzio.

Non è accaduto nemmeno quando è stato pizzicato con Emily-Sophie Pastor. Anzi, in quell’occasione la moglie aveva detto che le foto non avrebbero messo in crisi il loro matrimonio. Siamo di fronte a una donna di altri tempi, pronta a passare sopra i presunti tradimenti del marito o la loro è una coppia aperta? Quello che è sicuro che Clotilde Courau non è mai finita al centro dei gossip per analoghi fatti. Sarà forse il fatto che essendo spesso lontana dal marito per molto tempo, lei gli conceda qualche scappatella?