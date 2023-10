Lasciati abbracciare dal partner: il modo in cui lo fa rivelerà un lato nascosto

Vuoi scoprire un lato nascosto della tua relazione in base a come il tuo partner ti abbraccia? Grazie a questo test avrai subito la risposta.

Abbracciare a lungo una persona significa condividere assieme un momento speciale in cui si è a stretto contatto e si trasmettono all’altro emozioni importanti e davvero personali.

Ancora di più, abbracciare il proprio partner è un segno di amore e nasconde dietro di sé alcuni significati ben precisi della relazione che si sta vivendo. Infatti proprio in base a come il tuo partner ti abbraccia vi sono alcune caratteristiche e aspetti della relazione interessanti su cui fare un approfondimento e non c’è niente di meglio di farlo come un test.

I test della personalità hanno lo scopo di aiutare le persone a comprendere maggiormente alcuni aspetti della loro vita e di ciò che accade durante ogni giornata. Tutto quello che dovrai fare è quindi pensare al modo in cui il tuo partner ti abbraccia di solito e scegliere l’immagine che meglio ritragga tale momento. Ti informiamo che il test non si basa su prove scientifiche e pertanto va svolto per puro divertimento.

I profili del test: come ti abbraccia il tuo partner

Se il tuo partner ti abbraccia come nella prima immagine significa che tende a nascondere la sua parte vulnerabile. Non gli piace molto mostrarsi troppo indifeso e per questa ragione cerca di fare il duro e di mantenere le apparenze, anche se con te tutta la sua corazza crolla in pochi secondi e si mostra in tutte le sue fragilità.

Se invece il tuo partner ti abbraccia come la seconda immagine significa che la vostra relazione è pronta per un passo successivo. Potrebbe essere strano a entrambi pensare a ciò, ma tutti e due state pensando che sarebbe proprio l’ora di compiere un ulteriore passo in avanti, ma nessuno dei due ha la forza per poterlo fare di persona. Basta cercare di avere un po’ di coraggio e tutta la tua vita potrebbe cambiare da oggi e per sempre.

Se invece il tuo partner ti abbraccia come nella terza immagine significa che tenete entrambi nascosta la paura di perdervi. In passato avete già dovuto affrontare una simile a vicenda e ora il terrore che tutti quegli avvenimenti così negativi possano ripresentarsi costella molte delle tue giornate e per riuscire a rilassarti sarebbe meglio parlarne con il tuo partner e trovare una soluzione assieme, visto che entrambe condividete lo stesso timore.