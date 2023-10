Elisabetta Canalis esagerata a letto: il dettaglio che fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis esagera a letto, scatti con un dettaglio in particolare che lascia i fan senza fiato: fascino super provocante

Sono stati giorni davvero speciali per la splendida Elisabetta Canalis e per tutti i suoi ammiratori. La presenza della modella e showgirl si fa sempre sentire ed è stata una delle protagoniste annunciate nel corso della settimana della Milano Fashion Week, offrendo visioni destinate a restare nella leggenda.

Pur avendo lasciato l’Italia da diversi anni, andando a vivere negli Stati Uniti, Elisabetta ha sempre mantenuto i contatti e il rapporto con il nostro paese. Con la sua Sardegna, innanzitutto, lì dove si reca ogni anno per le sue vacanze estive e da dove ha fatto sognare a occhi aperti con immagini pazzesche in costume, confermandosi in splendida forma. E anche con Milano, dove ha vissuto a lungo in passato e dove gioca in qualche modo sempre ‘in casa’.

Tra i tanti personaggi al femminile che hanno popolato sette giorni da ricordare per il mondo della moda nostrano e internazionale, Elisabetta ha lasciato il segno, eccome. A 45 anni è ancora nel pieno della sua bellezza, un vero e proprio miracolo che si manifesta sempre davanti agli occhi festanti dei suoi ammiratori. Con ogni look e in ogni situazione, Elisabetta regala spettacolo, esattamente come faceva da giovane come velina di Striscia la Notizia, il primo ruolo che l’ha consegnata alla storia.

Elisabetta Canalis, scollatura incontenibile in intimo: lato A prorompente, un sogno

I suoi fan della prima ora e quelli che sono arrivati dopo possono sempre ritrovarla sul suo profilo Instagram, dove è attivissima. Con oltre tre milioni e mezzo di follower, è naturalmente una delle bellezze italiane più amate in assoluto. E la sua sensualità è sempre garanzia di successo.

Posa super provocante a letto, con una lunga gonna che scopre le gambe perfette quanto basta. Ma gli sguardi di tutti finiscono sul reggiseno, che contiene davvero a fatica una scollatura prorompente. Il suo sguardo magnetico e malizioso e le sue movenze sinuose, in un video che accompagna il post, fanno il resto. Come al solito, la community celebra Elisabetta con like a profusione e svariati messaggi d’amore. “Che peccato che la Milano Fashion Week sia già finita“, scrive qualcuno. Di certo però non mancheranno occasioni per ammirare ancora la bellezza eclatante di Elisabetta.