A cosa non possono fare a meno di pensare gli uomini? La risposta inaspettata dal nuovo trend di TikTok

La mente umana è ancora in parte sconosciuta e ancora di più lo sono le dinamiche di pensiero tra uomini e donne.

Grazie ai Social, o comunque alla condivisione massiccia di pensieri, idee e opinioni, negli ultimi anni si sono aperte numerose strade in più per capire a cosa davvero pensano le persone. Certamente è un aspetto intrigante e paradossale della nostra società, nella quale tutto viene diffuso ma niente è come sembra.

Tra le tante mode virali, recentemente è spuntata un’indagine davvero curiosa; alcune persone hanno cominciato a chiedersi a cosa pensassero gli uomini e le confessioni degli stessi che sono emerse danno davvero di che pensare.

La moda è nata su TikTok in America, ma sta arrivando anche da noi e tramite anche altri Social, come Instagram. Forse qualcuno starà sorridendo e immaginando che la risposta alla domanda “a cosa pensano gli uomini tutto il giorno?” sia scontata, e invece non è così.

Ecco a cosa pensano davvero gli uomini dalla mattina alla sera, la realtà supera ogni più fervida immaginazione

Se vogliamo scoprire a cosa pensa il nostro partner possiamo fare due cose: chiedere al diretto interessato oppure digitare l’hashtag #romanempire. Usciranno fuori serie ampissime di video, soprattutto su TikTok, in cui i maschi ammettono alle loro amiche o compagne di avere per la testa l’Impero Romano.

La cosa è ancora più curiosa se riflettiamo sul fatto che la moda è iniziata in America, luogo un po’ lontano dalle nostre latitudini e dalla cultura Romana. Sicuramente le serie Tv e i film proiettati al cinema di recente hanno innescato interesse verso gladiatori, toghe, guerre, e tutto ciò che nell’immaginario collettivo rimanda allo “splendore” dell’Epoca Romana.

Tutto ciò è abbastanza lontano dall’interesse storico di per sé, e probabilmente in gioco entrano altri fattori. Forse gli uomini hanno bisogno di prendere esempio da un modello di maschio che non esiste più, oppure sono affascinati dalla mascolinità a prescindere. Ammettere che ci sia un “pensiero fisso” che esula da ciò che accade nella realtà, però, dovrebbe anche far riflettere.

I tempi cambiano e se fino a qualche decennio fa gli uomini pensavano molto al sesso – secondo un’idea che probabilmente era stereotipata – adesso i maschi hanno numerosi altri interessi, Impero Romano compreso. Probabilmente il pensiero dei gladiatori si mescola insieme a quelli relativi alla tecnologia, ai motori, alla cura di sé, al denaro e alla competizione, o forse anche questi argomenti sono “passati di moda”.