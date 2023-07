Dove scappare ad agosto per ripararsi dal caldo: i posti più freschi d’Italia

Quest’anno l’estate ha tardato un po’ a “scoppiare”, ma lo ha fatto col botto. Ecco dunque che per ripararsi dal caldo ci sono dei posti freschi in Italia dove scappare ad agosto.

Alcuni, nonostante il mese di agosto sia il “clou” estivo per vacanze e temperature, sono dei posti decisamente freschi anche durante la bella stagione, ed in particolare ce ne sono cinque che sono consigliati, caldamente è il caso di dirlo, e che si trovano al Nord del nostro Paese.

Non costituisce sorpresa scoprire che queste 5 mete si trovano tutte quante in luoghi di montagna, dislocate fra Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia: tutti posti dove trovare un po’ di refrigerio dall’afa che sta affliggendo tutta Italia e dalle temperature che supereranno in maniera importante i 40 gradi, come non accadeva da tempo.

Ecco allora dove potersi recare per vivere delle vacanze al fresco nel mese di agosto, per liberarsi dal caldo cittadino anche senza bisogno di andare al mare, e dove poter passare dei momenti belli, divertenti e anche salutari, dal momento che la montagna richiama quasi automaticamente le passeggiate per i sentieri boschivi.

Escursioni e refrigerio tra le Dolomiti

Vigo di Fassa è la prima meta consigliata per passare delle vacanze fresche: si trova in Trentino-Alto Adige, proprio nel cuore delle Dolomiti, ed è una località che offre molte soluzioni di divertimento e per passare un po’ di tempo. Si possono fare delle escursioni che spaziano dal Lago di Carezza fino a Canazei, facendo delle passeggiate in mezzo alla natura.

Sempre in Trentino è consigliato Corvara in Badia, un piccolo centro abitato che si trova ai piedi del Monte Sassongher. Poco distante da Bolzano, Corvara in Badia offre visite culturali nella Chiesa di Santa Caterina e molte opzioni di escursioni, tra cui il laghetto Sompunt e le Cascate Piasciadu. Spostandoci in Piemonte, e precisamente tra le Alpi, una delle mete più gettonate è Sestriere. Si tratta del comune più alto d’Italia ed offre sia soluzioni “bucoliche” per fare escursioni nella natura sia momenti di divertimento per dopo cena in discoteca.

In Lombardia, poi, troviamo Livigno: si tratta sempre di un comune delle Alpi ma questa volta ci spostiamo a confine con la Svizzera. Livigno si trova in Valtellina e, avendo delle temperature piuttosto fredde, è anche soprannominata Piccolo Tibet. Tra le più belle attrazioni della zona, troviamo il Parco Nazionale dello Stelvio. Ed infine in Friuli-Venezia Giulia troviamo Sappada, una piccola località montana al confine con l’Austria. Si tratta di un comune che offre visite nei più bei borghi d’Italia ed anche percorsi per escursioni indimenticabili.