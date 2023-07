Lenti a contatto e mare: i medici lanciano l’allarme e se non fai queste cose corri rischi pesanti

Se avete bisogno di mettere le lenti a contatto quando andate al mare prestate molta attenzione: i pericoli sono sempre in agguato.

Finalmente è arrivata l’estate, e saltuariamente gli italiani possono godersi alcune giornate al mare, passando tempo di qualità sia con gli amici che con i famigliari. Il mare, però, non si rivela sempre un buon alleato nei nostri confronti. Questo soprattutto se abbiamo bisogno di andarci indossando le lenti a contatto.

Andare al mare con gli occhiali da vista, in effetti, è sconsigliato. Fare il bagno con gli occhiali potrebbe arrecare danni alla nostra montatura, essendo il sale un forte agente corrosivo. Inoltre, si bagnerebbero facilmente ostacolando la nostra vista, per cui mettere le lenti a contatto sembra la soluzione più sicura.

In parte questo è vero, ma vanno prese delle precauzioni per non incorrere in pericoli per la nostra salute. Se non prestiamo attenzione, infatti, rischiamo gravemente di danneggiare i nostri occhi e compromettere, a volte irrimediabilmente, la nostra vista. Vediamo quindi come comportarsi correttamente quando siamo al mare con le lenti a contatto.

Lenti a contatto al mare: quali precauzioni prendere

Partiamo subito con l’aspetto fondamentale dell’associazione lenti a contatto-mare: è fortemente sconsigliato nuotare con le lenti a contatto. Nell’acqua sono presenti numerosi microrganismi, che possono causare infezioni e malattie, ma anche sabbia e polvere in grado di graffiare la superficie dell’occhio. Anche se siamo con gli occhi chiusi, un po’ d’acqua entrerà comunque e la lente la assorbirà, dando terreno fertile a germi e batteri per diffondersi.

Per restare sicuri, quindi, è bene evitare qualsiasi contatto con l’acqua finché si indossano lenti a contatto. Questo anche perché, se si effettuano immersioni, l’azoto presente nell’acqua marina potrebbe restare intrappolato tra occhio e lente, causando problemi come dolore, sensazione di secchezza dell’occhio e visione offuscata. L’ideale, quindi, sarebbe toglierle prima di entrare in acqua. Se andiamo al mare consideriamo di utilizzarne di giornaliere, cosicché possano essere buttate con meno remore.

Se invece non riusciamo proprio a vedere senza lenti a contatto ma non possiamo fare a meno di fare immersioni, utilizziamo degli occhialini molto aderenti per proteggere l’occhio. Buttiamo però le lenti a contatto dopo essere usciti dall’acqua e dopo aver lavato e disinfettato adeguatamente le mani, o potremmo anche infettare gli occhi.

Nel caso in cui abbiamo il timore di aver sviluppato un’infezione, rivolgiamoci immediatamente al nostro oculista. I sintomi più comuni sono occhi arrossati e gonfi, secrezioni, prurito, secchezza, lacrimazione abbondante o sensibilità alla luce. Non perdiamo tempo, perché se l’infezione continua a svilupparsi potrebbe causare seri danni, anche irreparabili, alla nostra vista.