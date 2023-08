Brescia, il tetto cede, l’operaio precipita per cinque metri. E resta trafitto in un palo

L’uomo stava riparando un tetto danneggiato dalla grandine. Una volta precipitato, l’uomo è stato infilzato da un palo

Un uomo di 45 anni ha avuto un terribile incidente sul luogo di lavoro mentre stava eseguendo una riparazione a seguito del maltempo.

L’uomo, un operaio bresciano, si trovava su un tetto danneggiato per via delle forti grandinate che hanno interessato il Nord Italia negli ultimi giorni. Tuttavia, ad un certo punto il tetto ha ceduto sotto il peso dell’operaio e l’uomo è precipitato da una grande altezza. Nella caduta, il povero operaio sarebbe rimasto trafitto da un palo e avrebbe riportato gravi ferite. Dopo l’impatto, infatti, il 45enne è stato trasportato presso l’ospedale civile di Brescia.

Operaio cade da un tetto e resta trafitto da un palo

L’incidente è avvento a Carpendolo, un comune della provincia di Brescia, nella mattinata di sabato 29 luglio. Negli attimi prima della caduta, l’operaio, dipendente di un’azienda edile, si trovava su un tetto di un capannone di un’azienda in via Michelangelo. Durante le operazioni di manutenzione della copertura – danneggiata a causa del mal tempo – questa ha ceduto improvvisamente cogliendo alla sprovvista gli uomini che stavano lavorando sul posto e in particolare l’operaio. Il 45enne è quindi caduto da un’altezza di quasi 5 metri, precipitando prima sul macchinario utilizzato per la riparazione e, alla fine, sarebbe stato infilzata da un tondino di ferro. Questo, infatti, sarebbe riuscito a penetrare il torace del malcapitato.

Un incidente particolarmente violento, che ha visto l’uomo versare subito in gravi condizioni. Subito dopo la caduta, infatti, i colleghi e i presenti che hanno assistito alla scena hanno allertato immediatamente i soccorsi. Ad intervenire è stata una squadra di paramedici e medici del 118, allertata dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. A supportare le operazioni di salvataggio e primo soccorso anche gli uomini dei Vigili del Fuoco di Castiglione Delle Stiviere. I pompieri, infatti, hanno potuto liberare l’operaio solo dopo aver segato il tondino con un tronchese.

Una volta liberato, gli operatori sanitari hanno potuto finalmente prestare soccorso all’operaio, che versava in condizioni molto serie. L’uomo, nato a Orzinuovi ma residente a Verolanuova, è stato quindi trasportato con urgenza presso l’ospedale di Brescia, dove è stato immediatamente sottoposto ad un urgente intervento chirurgico per liberarlo da eventuali residui dell’oggetto con cui si è ferito gravemente e curare potenziali danni alla persona. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato danni ad organi vitali e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, le Forze dell’Ordine hanno condotto i rilievi del caso per capire che cosa è successo, quale sia stata la causa del crollo e se ci sono delle responsabilità. Si cerca di capire, infatti, se tutte le norme di sicurezza sono state rispettate e se l’operaio indossava tutti i dispositivi previsti