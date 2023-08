Sai per quale motivo gli uomini preferiscono le bionde? Questa volta la risposta viene dalla scienza

Gli uomini amano le bionde ma non è colpa di Margot Robbie. Ecco cosa svela un questionario di qualche anno fa e perché poi sposano le brune.

Con il film Barbie sembra che all’improvviso tutti impazziscano per le bionde. Sarà la bellezza mozzafiato di Margot Robbie, con i suoi capelli platino e gli occhi azzurri, ad aver inebetito tutti gli uomini del pianeta. Non si parla soltanto di lei, la cui avvenenza è indiscutibile ed è impeccabile nel ruolo della bambola Mattel, ma sembra che le attenzioni verso le bionde siano aumentate di questi tempi.

Sarà una coincidenza? La scienza dice di no, poiché già da tempo si parlava del fascino delle bionde e del perché gli uomini le preferiscano alle more. Ciò nonostante la bellezza di tantissime attrici che hanno fatto la storia, come Sophia Loren, Monica Bellucci, Angelina Jolie e tante altre aveva a che fare con un altro colore di capelli. Ma la Barbie sembra aver evocato il mito di Marilyn Monroe, diva indiscutibile dai capelli color platino. Ma perché le bionde piacciono così tanto? Lo dice la scienza.

La scienza ha spiegato perché gli uomini amano le bionde

Gli uomini amano le bionde ma poi sposano le more, si dice. Anche Marilyn Monroe recitando nel film “Gli uomini preferiscono le bionde” aveva lanciato lo stereotipo della diva dai capelli color platino e dalla pelle chiara. La scienza ha svelato che le bionde attirino di più perché hanno un aspetto più giovane e più sano, anche se sposeranno quasi sempre donne more.

L’idea che la donna bionda sembri più giovane è anche confermata dalla percentuale di donne adulte che decidono di dare luce al viso riflessando i loro capelli neri. Ma la scienza ha voluto approfondire ancora di più sul mistero del perché tra una mora e una bionda l’uomo troverà sempre più attraente la seconda. Lo studio risale ad anni fa, dunque prima che Barbie sbarcasse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Dunque stiamo tranquilli che la bellissima Margot Robbie non c’entra niente.

Tornando allo studio, un team di ricercatori ha preso in esame un campione di uomini a cui gli è stato chiesto quali trovassero più belle. Nelle fotografie venivano mostrate donne bionde e donne more. La maggior parte di essi hanno indicato le bionde e hanno risposto che il motivo riguarda l’aspetto più giovane e più sano della loro pelle. Tuttavia, le more hanno vinto per quanto riguarda la propensione alla maternità.

Queste ultime sono state giudicate più idonee ad avere relazioni finalizzate alla famiglia rispetto alle bionde. Le donne dai capelli chiari sono state indicate come più propense ad avere più relazioni. Non si sa il motivo della risposta, forse dovuta all’essere più desiderabili (o forse perché le more sono più presenti nei paesi mediterranei?).

Comunque dal questionario è emerso il solito pregiudizio verso le bionde: meno intelligenti, sessualmente più promiscue, dunque inadatte ad essere madri. Per questo motivo “gli uomini amano le bionde, ma sposano le brune”, anche se il reale motivo è da ricercarsi nella genetica più diffusa del capello castano. Resta un mistero se la preferenza vale anche per le bionde tinte.