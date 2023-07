Al mare con il treno? Altroché! Ecco dove puoi andare

Diverse destinazioni di mare sono raggiungibili in treno. Preparate le valigie e lasciate l’auto in garage, si parte!

Vi presenteremo diverse mete italiane raggiungibili con treno. Spiagge incantevoli e mare blu, smettete di sognare e partite.

L’auto, la nave o l’aereo non sono gli unici mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere destinazioni da favola al mare. L’Italia è piena di luoghi meravigliosi, bagnati da acque cristalline e circondati da paesaggi incantevoli raggiungibili con il treno.

Durante l’estate viaggiare in treno può riservare piacevoli vantaggi. Non c’è lo stress delle code in autostrade, non si soffrirà il caldo e si potranno portare tutti i bagagli desiderati. Le linee ferroviarie che portano direttamente nelle località costiere aumentano durante i tre mesi più caldi dell’anno e spesso non prevedono alcun cambio. Curiosi di scoprire le opportunità che avete a portata di… treno?

Al mare con il treno, ecco le mete da raggiungere senza stress

Niente traffico, niente code, costo del biglietto inferiore rispetto al costo del viaggio in macchina, nessun problema di ricerca del parcheggio, vi sembrano motivi sufficienti per valutare un viaggio al mare in treno? Se avete dubbi sulle mete raggiungibili siamo qui per scioglierveli.

Le località di mare nelle quali arrivare in treno sono

le Cinque Terre e Monterosso in particolare. La spiaggia si trova attraversando la strada dalla stazione. Il mare è blu, il borgo incantevole e permette un veloce spostamento verso le altre mete del litorale (Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore),

Rimini e la costiera romagnola. Meta adatta ai più giovani, ricca di divertimento sia di giorno che di notte. Tutte le cittadine si possono raggiungere in treno e distano circa un'ora e mezza da Bologna,

Follonica e la costa toscana. Altri luoghi incantevoli bagnati da un mare cristallino o blu intenso. A Follonica si trovano ampie distese di sabbia con numerosi riconoscimenti “bandiera blu”. Si trova a 25 minuti da Grosseto, a 90 minuti da Pisa e ad un paio di ore da Roma,

Anzio, Nettuno, Terracina con spiagge laziali incantevoli e la possibilità di raggiungere isole meravigliose come Ponza e Palmarola,

San Benedetto del Tronto e la Riviera delle Palme nelle Marche. Spiagge sabbiose incorniciate dal verde delle palme che si raggiungono con un'ora di treno da Ancona,