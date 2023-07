Come affronti l’estate? Tutto dipende dal tuo segno zodiacale

Siete davvero convinti che tutti amino l’estate? Andiamo a vedere come la vivono e come la intendono i vari segni zodiacali

L’estate piace a tutti. Le frasi assolute raramente dicono la verità: se è vero come è vero, che la stagione estiva sia tra le più amate, non è scontato che piaccia davvero a tutti. Anche perché non tutti noi affrontiamo l’estate allo stesso modo. E le modalità con cui viviamo la bella stagione cambiano a seconda del nostro segno zodiacale: ecco in che modo.

Nonostante si sia più liberi, nonostante sia tempo di ferie e di vacanze, nonostante sia la stagione degli amori, forse anche sbarazzini, l’estate non mette d’accordo tutti. Poche cose nella vita riescono a farlo. E così, ci sono persone che la vivono al massimo, altre, invece, che finiscono per innervosirsi.

C’è da dire che sul punto influisce non poco anche il caldo. Ci sono persone che proprio non lo sopportano. Ma, in generale, ci sono persone che proprio non riescono a farsi andare giù il mood estivo che cattura un po’ tutti, anche i più pigri. Andiamo a vedere, allora, come vivono l’estate i vari segni zodiacali.

Come affrontano l’estate i vari segni zodiacali

Come detto, ci sono segni zodiacali e quindi persone che trovano irresistibile l’estate. Ariete, Gemelli e Sagittario, soprattutto. Persone che la vivono come una rinascita. Se d’inverno si spengono, emotivamente, ma anche nell’aspetto fisico, in estate sbocciano, si abbronzano, si curano molto di più e non perdono l’occasione di viaggiare: l’estate fa proprio al caso loro, con le serate esclusive nei lidi in riva al mare.

Non sono a questi livelli, ma nemmeno altri segni zodiacali si lamentano dell’estate. Parliamo del Cancro, della Bilancia, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. In particolare, Cancro, Bilancia e Capricorno non amano particolarmente i colpi di testa, ma sicuramente vanno pazzi per il mare: starebbero in acqua ventiquattro ore su ventiquattro e amano sfoggiare una abbronzatura perfetta. Anche gli Acquario e nati sotto il segno dei Pesci vivono l’estate come andrebbe vissuta: senza niente di sofisticato, ma, allo stesso tempo, con grande leggerezza. Look preferito costume e infradito.

Ci sono invece quattro segni che detestano abbastanza l’estate: Toro, Leone, Vergine e Scorpione. Il Toro, per esempio, con la sua personalità malinconica, predilige l’autunno e detesta il caldo. Il Leone si fa innervosire dal caldo, i nati sotto il segno della Vergine sono troppo perfettini per la spensieratezza estiva, mentre lo Scorpione, ombroso e misterioso com’è non ama l’estate, che è la stagione, per antonomasia, dove dobbiamo mostrarci maggiormente.