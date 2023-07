Gran Canaria low cost: splendido resort sul mare a soli 15€! Come prenotare

Luglio, tempo di vacanze. Quelle low cost che ti fanno risparmiare tanti soldi. A Gran Canaria c’è un resort da 15 euro, imperdibile.

C’è chi è già stato in vacanza, anche se quest’anno giugno ci ha regalato meno caldo del solito ma più pioggia. Molta pioggia. C’è chi deve ancora andarci in vacanza, oppure vuole scegliere un viaggetto low cost, al risparmio: una sorta di aperitivo prima del piatto forte.

L’occasione c’è sempre nell’era un po’ tech un po’ smart. Bastano due dritte, prima di lasciare spazio alla vostra fantasia. L’opportunità di godersi il relax del mare di Gran Canaria, dove natura, mare e, volendo, movida, s’intrecciano e s’intersecano, creando un mix esplosivo di divertimento. La ciliegina sulla torta è data proprio dal viaggio low cost: uno splendido resort sul mare a soli 15 euro. Niente male come vacanziella o vacanzona, quello decidetelo voi, in base in primis ai giorni a disposizione.

Gran Canaria è una delle isole più affascinanti e spettacolari delle Canarie, di origine vulcanica, la terza per dimensioni nella Macaronesia e seconda più popolata dell’arcipelago: la sua capitale è Las Palmas la più grande città, sede del parlamento locale e area metropolitana. Ma al di là delle città, sono paesaggi di rara bellezza e spettacolarità a conquistare il cuore di tutti i viaggiatori.

Provare per credere

Come il Puerto di Mogán, un paradiso perfetto di questa città costiera situata sulle rive dell’Atlantico, a sud-ovest di Gran Canaria. Un incantevole villaggio di pescatori pieno di fascino che nasconde un’infinità di angoli segreti, strade colorate e stretti canali. Come le Dune di Maspalomas, un autentico tesoretto del posto, soprattutto per i suoi tramonti infiniti: un deserto sabbioso di oltre 400 ettari situato nel sud dell’isola, visitatissimo. Il Mirador del Balcón (chiamato anche Andén Verde) rappresenta una delle viste più spettacolari che l’isola ha da offrire.

Se non avete voglia di fare nulla di tutto questo, ma preferite oziare e riposare, a Gran Canaria c’è anche questa opportunità, racchiusa in uno splendido resort a tre stelle, con favolosa vista sull’oceano, magari da ammirare in una delle super piscine a disposizione. A 15 euro a notte. Tanto costano gli appartamenti, che dispongono di una o due camere da letto, bagno, spaziosa area salotto con TV satellitare, cucina con piano cottura in vetroceramica, microonde e tostapane.

Se non vi va nemmeno di cucinare, no problem: il ristorante serve un buffet internazionale a colazione e a cena, con annessi menù senza glutine, l’importante è dirglielo prima. C’è addirittura un supermercato, aperto 12 ore al giorno. Dove? l’Hotel Riosol 3* (4/5 TripAdvisor), l’hanno scovato i sempre ben informati di Pirati in Viaggio e la prenotazione è disponibile anche su Trivago. Provare per credere.