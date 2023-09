Abolizione del numero chiuso dei test a Medicina e alle facoltà dell’area sanitaria: la proposta

Proposta incredibile per quanto riguarda la facoltà di Medicina e quelle dell’area sanitaria: si vuole togliere il numero chiuso

In Italia, il tema dei medici e della sanità pubblica è sempre più urgente. Da un lato, infatti, la popolazione segnala la forte carenza di medici di famiglia, costretti ad avere tantissimi pazienti e quindi a non riuscire a gestirli bene e come meriterebbero. Dall’altro lato, però, i test di accesso alla facoltà sono difficili e spesso poco sensati con il percorso di studi del quale dovrebbero normare l’accesso. Si parla quindi di abolizione del numero chiuso in queste facoltà: ecco a che punto siamo.

Secondo molti cittadini, abolire il numero chiuso per quanto riguarda le facoltà di Medicina e quelle riferite al settore sanitario sarebbe un primo modo per favorire l’aumento del numero di medici, quindi un miglioramento generale della sanità. Dall’altro, però, le autorità scolastiche rivelano che aprire le porte a tutti richiederebbe enormi risorse di cui, al momento, non tutte le Università dispongono: ecco però qual è la situazione in Italia.

Nuovo disegno di legge: abolire il numero chiuso

La proposta di cui parliamo oggi è partita dalla Regione Campania, la quale desidera quindi che la facoltà di Medicina e le altre del settore sanitario non siano più a numero chiuso e, di conseguenza, accolgano all’iscrizione tutti coloro vogliono intraprendere quella strada. In data 8 settembre 2023 il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità questa proposta e, in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche altre regioni italiane hanno sostenuto questa iniziativa: la proposta, quindi, verrà presentata in Senato e alla Camera.

La proposta della Regione Campania parte dalla consapevolezza della grave carenza di medici e di personale sanitario in pressoché tutte le strutture del territorio. Per questo motivo, si propone l’abolizione del numero chiuso in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e nei corsi riferiti alle professioni infermieristiche e riabilitative. Secondo il Consiglio Regionale, il Ministro dell’Università e della Ricerca dovrebbe approvare il decreto entro il 31 gennaio 2024, accertando anche che tutte le Università abbiano sufficienti risorse sia umane che strumentali per tutti gli studenti.

Secondo la Regione Campania e la proposta appena spiegata, inoltre, ogni Facoltà dovrà assicurare anche la modalità di fruizione online di tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso e, a partire dal terzo anno, dovranno essere intensificati i corsi pratici. Al momento si tratta solo di una proposta ma, data l’ampia approvazione da parte delle Regioni, non si esclude che possa diventare presto realtà.