Questi cibi ti sazieranno molto ma non ingrasserai di un etto: e sono anche buoni

Scopri quali sono i cibi che puoi mangiare senza l’ansia di ingrassare. Il bello è che oltre che sani sono anche buoni!

Quando si è a dieta ci si trova spesso ad aver fame in orari lontani da quelli dei pasti principali. E ciò rappresenta sicuramente un problema. Gli spuntini, infatti, raramente riescono a saziare come si vorrebbe e tutto per una sensazione di fame che spinge spesso e volentieri a consumare pasti più grandi o a fare degli strappi tra pranzo e cena che rischiano di mettere a serio rischio il risultato della dieta.

Per fortuna ci sono dei cibi che oltre ad essere estremamente sazianti, risultano anche poco calorici o comunque non impattanti per il peso. E tutto donando anche una certa componente di gusto che non guasta mai.

I cibi da scegliere per saziarti senza prendere peso

Che tu stia seguendo una dieta o stia semplicemente tentando di mantenere il tuo peso forma, mangiare cibi extra, magari per un attacco di fame improvviso, può essere deleterio. Allo stesso tempo, è impensabile passare delle ore a sentire la fame senza placarla. Come fare, quindi? In tal caso può essere utile scegliere le cose giuste da mangiare. Ci sono infatti degli spezza fame in grado di fare la differenza. Si tratta di alimenti che con poche calorie garantiscono un buon senso di sazietà e tutto senza stravolgere la tua dieta.

Le verdure

Prima di storcere il naso, sappi che ci sono verdure che sono piacevoli da sgranocchiare. I finocchi, ad esempio, se arricchiti con qualche spezia diventano davvero saporiti e saziano senza appesantire. Anzi, sono persino in grado di apportare fibre utilissime al tuo organismo.

L’uovo

Questo alimento è altamente proteico e con una percentuale di grassi che aiuta a saziarsi più velocemente. Se inserito a pranzo o a cena consente, quindi, di arrivare con maggior facilità al pasto successivo. Inoltre come spuntino è da considerarsi comunque sano e in grado di saziare.

I lupini

Questi legumi sono altamente preziosi, ricchi di proteine e di fibre e con un sapore davvero piacevole. Si possono consumare sia ai pasti principali che come spuntino. E tutto senza stancare mai.

Il tonno

Sebbene tutto il pesce sia da tenere in considerazione, il tonno rappresenta un ottimo spezza fame. Ovviamente va scelto quello al naturale che, volendo si può sgranocchiare con un paio di cracker di Quinoa o di altri pseudo cereali.

L’avena

Un piccolo muffin d’avena senza zucchero o dei fiocchi da aggiungere allo yogurt aiutano a sentirsi sazi e contrastano anche la fame nervosa. In piccole quantità, quindi, rappresentano un ottimo spezza fame. E a colazione, mangiare l’avena aiuta a perdere peso.

Questi cibi possono essere di grande aiuto se inseriti all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata. Scegliendoli sarai infatti in grado di saziarti più facilmente e senza troppi sacrifici.