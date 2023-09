Ottobre meraviglioso per questi segni. Lo dice l’Oroscopo degli Angeli

Ecco la classifica dei segni più fortunati nel mese di ottobre, secondo l’oroscopo degli Angeli. Lo conosci questo oroscopo?

Se pensavi che ci sia solo un tipo di oroscopo allora ti possiamo dire che stai sbagliando: infatti, oltre a quello tradizionale esistono tra l’altro quello cinese, dei Maya, arabo, celtico e l’oroscopo degli angeli custodi. Ognuno di noi ha il proprio, pronto a difenderci ed indicare la strada da percorrere.

In poche parole, ogni segno zodiacale ha il proprio arcangelo di riferimento. Per l’Ariete e lo Scorpione si ha Chamuel, che significa Colui che vede Dio: aiuta, soprattutto, nei momenti di paura e dolore. Per il Toro, invece, è l’angelo Hagiel, aiuta le persone che hanno litigato a riconciliarsi. Per i Gemelli e per la Vergine possono contare addirittura su Raffaele, che veglia sulla famiglia. Il Leone può contare su Michele, che protegge il prossimo e sa dare battaglia. La Bilancia, invece, su Jophiel, che aiuta a superare i problemi quotidiani.

Il Sagittario ha Zadckiel, favorevole a chi sa perdonare. Il Capricorno ha Cassiel, che conosce molto bene la vita e la morte. L’Acquario, invece, è protetto da Uriel, mentre i Pesci da Asariel, che aiuta a sentirsi vivo.

Oroscopo degli angeli: ecco la classifica dei segni più fortunati ad ottobre

Secondo questo oroscopo degli angeli custodi ci sono 3 segni che avranno una grande fortuna nel mese di ottobre. Andiamo a scoprire insieme chi sono: il primo segno è quello del Leone, che troverà un grandissimo amore. Ma forse è il caso di dire ritroverà un grandissimo amore. Michele (il tuo angelo) ti aiuterà a sconfiggere tutte le negatività. Ma anche a livello economico, sarà un grandissimo mese per questo segno.

Al secondo posto di questa classifica c’è anche il Sagittario: questo segno avrà più fortuna a livello lavorativo. Riuscirà ad ottenere quel ruolo per cui ha lavorato per tantissimo tempo e ne sarà molto felice. Sarà un mese di grande successo per i nati sotto questo segno, che potrà fare affidamento su Zadckiel che illuminerà sulle scelte giuste.

Infine, ci sono i Pesci: anche loro saranno molto fortunati a livello lavorativo. Grandi cambiamenti per loro, che potranno farsi aiutare da Asariel: infatti, grazie a lui, i nati sotto questo segno non vedono l’ora di mettersi in gioco e riscattarsi.

Questi tre segni, secondo l’oroscopo degli Angeli, saranno i più fortunati nel mese di ottobre, tra grandi cambiamenti lavorativi e grandi amori, nuovi e ritrovati. Anche il tuo segno fa parte di questa classifica?