Mutui vietati nel 2024 a tutte queste famiglie anche non cattive pagatrici

Per alcune famiglie sarà sempre più difficile ottenere un mutuo: cosa sta cambiando e perché ci sono regole sempre più stringenti.

Il motivo principale per cui una famiglia decide di accendere un mutuo è, l’acquisto di una nuova casa che sia più in linea con le esigenze di un nucleo in crescita. Nella maggior parte dei casi, infatti, si decide di cambiare abitazione nel momento in cui quella dove si vive comincia a diventare insufficiente per garantire gli spazi vitali a tutti i membri. Ma anche quando c’è bisogno di un ambiente più grande per le attività per cui la famiglia vuole riunirsi.

Si tratta, almeno in teoria, di un meccanismo perfettamente normale e rodato, ma a quanto pare in Italia sta diventando sempre più difficile, per non dire quasi impossibile, ottenere un mutuo mano a mano che la famiglia si allarga. Tutto deriva dal metodo di calcolo con cui le banche decidono se la situazione di un nucleo è abbastanza solida da sostenere l’onere economico di un mutuo.

Le famiglie che non potranno ottenere un mutuo il prossimo anno

Quando viene richiesto il mutuo a una banca, questa si informerà sulla situazione economica generale della famiglia, quindi indagherà se il nucleo ha altre rate da pagare mensilmente in virtù di impegni presi in precedenza: l’acquisto di una macchina, di una moto o di un elettrodomestico, per esempio, sono importi che incideranno sulla decisione della banca di concedere o meno il mutuo.

Oltre a questo si documenterà anche sulla puntualità e sull’affidabilità del pagatore: se chi richiede il mutuo è stato puntuale in passato con i pagamenti, sarà più facile che la banca conceda il mutuo. Un cliente attenibile è, ovviamente, una persona che può contare su entrate stabili e su uno stipendio solido.

A quanto pare, però, il criterio che influisce maggiormente sulla decisione degli istituti di credito è la determinazione della liquidità residua di una famiglia. Questo significa che, sottratti gli importi di tutte le rate, il nucleo non deve rimanere al di sotto di una certa soglia di disponibilità economica. Tale limite è minimo se la famiglia è composta da soli due coniugi, ma aumenta in maniera significativa per ogni figlio.

La conseguenza diretta di questa situazione è che per le famiglie numerose sarà letteralmente impossibile ottenere un mutuo, a meno che ovviamente i redditi dei due coniugi non siano davvero alti, abbastanza da risultare solidi nonostante le spese da sostenere per i figli e la rata del mutuo. Quante sono le persone che possono davvero contare su una retribuzione del genere?