Greta Rosetti, al GF per amore o per soldi? Lo stipendio parla chiaro

Al GF per amore di Mirko Brunetti o per soldi? È questa la domanda che in molti si stanno facendo nei confronti di Greta Rossetti. Eppure lo stipendio parla chiaro.

Greta Rossetti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. La ragazza ha esordito ufficialmente sul piccolo schermo questa estate, quando è stata scelta come tentatrice di Temptation Island. Qui il suo cammino si è incrociato con Mirko Brunetti, originario di Roma e fidanzato con Perla Vatiero. I due erano in crisi e conoscere Greta, per il ragazzo, fu davvero importante, perché d’improvviso si ritrovò a provare dei sentimenti molto forti per lei.

A venti giorni dalla fine della trasmissione, i due erano felici e innamorati, mentre Perla stava cercando di far decollare la sua conoscenza con il tentatore Igor senza successo. Un po’ di mesi dopo, ha spiegato che era troppo presto, perché lei e Mirko sono stati insieme tanti anni e si erano lasciati da troppo poco tempo per poter riuscire a provare un sentimento così tanto forte per qualcun altro. E infatti la loro frequentazione ha avuto breve durata.

Greta Rossetti: quanto guadagna per stare nella casa del Grande Fratello

Adesso, a distanza di sei mesi dalla fine di quel programma, Greta, Mirko e Perla sono tutti e tre nella casa del Grande Fratello. Quest’ultima sta soffrendo davvero tanto per tutto ciò, perché ha la sensazione di essere tornata ai tempi di Temptation. Mirko e Greta in teoria si sono lasciati ed erano piuttosto lontani fino a qualche giorno fa, ma da quando la ragazza è entrata nella casa, è palese che i due si stiano riavvicinando e Perla non può fare niente per impedire che questo accada.

La scelta di far entrare Greta come concorrente è stata davvero vincente? Non lo sappiamo, per il momento l’unica cosa che possiamo appurare è che la dinamica fra i tre sembra essersi congelata: nessuno di loro riesce a fare un passo per paura di ferire qualcun altro.

Perla e Mirko in queste settimane hanno goduto del pieno sostegno e affetto del pubblico, mentre Greta è sempre stata accusata, durante questo periodo, di fare tutto per visibilità e non per altro. Dunque, la ragazza è nella casa per i soldi o realmente per amore? Solo il tempo ci darà questa risposta: intanto, per fare la concorrente, Greta sta guadagnando circa 5mila euro a settimana.