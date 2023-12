Francesca Bergesio, spunta un tragico retroscena nel passato di Miss Italia: cosa le facevano da piccola

Francesca Bergesio, salita alla ribalta dopo essersi affermata come Miss Italia 2023, si è lasciata andare ad una tragica confessione: ecco cosa le facevano quando era solo una bambina.

Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. La ragazza piemontese di 19 anni, alta 1,80, con fisico mozzafiato, occhi color nocciola e capelli castani, è riuscita ad ottenere la tanto ambita corona, dopo essere stata già in passato Miss Piemonte. È la figlia di Giorgio Maria Bergesio, il senatore della Lega. La sua famiglia è molto affiatata, sua madre è un’imprenditrice e le è di grande supporto, e con sua sorella minore – anche lei molto bella – ha un ottimo rapporto.

Francesca si è iscritta al concorso di bellezza quasi per gioco a giugno. Nel corso del suo cammino ha incontrato l’agente regionale Mirella Rocca, la quale l’ha incoraggiata fin da subito. È arrivata a Salsomaggiore con il numero 1, che le ha portato molta fortuna, ottenendo il titolo di Miss Guida Sicura. La sera seguente, al Palazzo dei Congressi, Vittorio Sgarbi (il quale era il presidente di giuria) l’ha incoronata come Miss Italia 2023.

Francesca Bergesio, il retroscena tragico sul suo passato

La ragazza ha dichiarato di provare diverse emozioni. Ha realizzato di aver vinto il concorso solo qualche giorno dopo: è stata travolta da tutto in fretta e ha avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare. Ora si dichiara pronta a vivere questo anno da miss, e naturalmente è molto felice.

È già stata ospite di diverse trasmissioni, ha ricevuto anche un tapiro di Striscia la notizia ed è stata festeggiata dal sindaco del suo paese, nel quale hanno organizzato un meraviglioso evento in suo onore. Francesca ha dedicato la vittoria alla madre Ilaria, definendola una donna forte e un’amica che l’ha sempre appoggiata in tutte le sue scelte. Ha menzionato anche suo padre, che nonostante sia un uomo molto impegnato, è altrettanto presente per lei.

Infine ha rivolto un pensiero anche per la sorella Virginia, una migliore amica che non ha scelto ma che è felicissima di avere al suo fianco. Un ringraziamento particolare, inoltre, è andato anche all’agente Mirella Rocca che ha subito creduto in lei. Attualmente Francesca è iscritta alla facoltà di medicina e sogna di diventare medico fin da quando è piccola, tuttavia non nasconde che anche il mondo dello spettacolo la affascina.

È cresciuta nel paese di Cervere, ed è felice che sia andata così. Infatti, adora la campagna e la tranquillità, si è trasferita a Torino solo per ragioni scolastiche. In passato è stata vittima di bullismo: non ha mai subito attacchi a livello fisico, tuttavia ha dovuto fare i conti con molti insulti a causa del suo aspetto. La ragazza infatti era stata presa di mira proprio per la sua altezza.