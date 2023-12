Metti una pallina da tennis sotto il piede: dopo aver scoperto il motivo non potrai più farne a meno

Dolore ai piedi? Ebbene, c’è un rimedio particolarmente efficace e semplice da applicare: scopriamo di cosa si tratta.

I numeri parlano chiaro: sono oltre un milione gli italiani che soffrono di dolore ai piedi in forma costante oppure sporadica (pur tuttavia frequente). Le cause possono essere molteplici, a partire dalla diminuzione dell’esercizio fisico che, con l’avanzare dell’età, accomuna in misura più o meno significativa tutti gli adulti, da movimenti e posture scorrette ed anche da calzature non adatte alla fisionomia dei nostri piedi e che, in molti casi, li costringono a vere e proprie “torture”.

Nelle circostanze peggiori, il dolore può diventare cronico e dunque il problema trasformarsi in patologia ortopedica, da diagnosticare e trattare con cura, assistiti da specialisti del settore sanitario, medico ed ortopedico. Tuttavia, le persone predisposte a questo tipo di disagio, che con frequenza alzandosi dal letto per cominciare la giornata avvertono fastidi e dolori in numerose aree del piede, possono effettuare trattamenti in grado di alleviare il problema ed anche prevenire fenomeni ed eventi di recrudescenza. Anche in autonomia.

Ad esempio, semplicemente utilizzando una comune pallina da tennis: con essa è possibile praticare molteplici esercizi dall’elevato effetto benefico, in particolar modo a sollievo dell’area della pianta del piede, una delle zone del nostro corpo maggiormente stressate ed a più alto rischio di infiammazione (la cosiddetta fascite plantare). Scopriamo meglio come utilizzarla per ottenere gli esiti desiderati.

Fascite plantare: come alleviarla grazie agli esercizi con la pallina da tennis

La fascite plantare è un disturbo abbastanza comune che insorge a seguito dell’infiammazione della pianta del piede. Può essere causata da eccessivo sovrappeso o sforzi e, come menzionavamo, anche da abitudini scorrette di movimento e postura, nonché da calzature di bassa qualità. Tendenzialmente si manifesta in adulti a partire dai 40 anni circa, ma può riguardare anche atleti e sportivi di giovane età.

Ora, come utilizzare la pallina di tennis per procurare sollievo? Ebbene, innanzitutto svestiamo qualsiasi tipo di calzatura; dopodiché, in posizione eretta oppure seduta, incliniamo il piede in avanti e poggiamo la parte tra le dita e l’arco anteriore sulla pallina, effettuando una leggera pressione e muovendo delicatamente la caviglia alternando senso orario ed antiorario.

Accompagniamo l’esercizio motorio con la respirazione, inspirando ed espirando per ogni rivoluzione completa che compiamo con la pallina. Ripetiamo il movimento 5 volte e quindi effettuiamolo anche nel cuore della pianta del piede e sul tallone, in modo da prenderci cura dell’intera superficie plantare. Dopodiché cambiamo piede ed effettuiamo gli stessi esercizi. L’effetto sarà immediato ed assai efficace, perché in grado di ridurre praticamente all’istante la tensione plantare e di rilassare i muscoli.