Ragionare e riflettere meglio: per farlo ci vogliono queste particolari condizioni

Riflettere meglio, come fare? Fermarsi potrebbe aiutare, ma a volte non basta. Ecco quali sono “le condizioni” per trarne beneficio.

Se stai vivendo un momento di crisi, sappi che riflettere meglio sui problemi è la chiave, ma non sempre lo fai nel modo giusto. Fermarsi a ragionare non è sbagliato, ma alle volte potrebbero esserci delle “condizioni” che incorniciano la tua vita, che non favoriscono il benessere psico-fisico che necessiti.

Cos’è cambiato? Nulla, devi soltanto tenere presente alcuni fattori, sono variabili importanti che possono incidere sulla tua persona, anche se non lo sai.

Capita di riflettere, specialmente se si è persone riflessive. Il punto è che nemmeno chi è abituato a fare continua autoanalisi sa per certo cosa potrebbe davvero compromettere questa attività. Ebbene, la vita è un tran tran, non prendiamoci in giro, a tutti capita di sentirsi sopraffatti e di ragionarci su senza trovare una via d’uscita.

Qualsiasi “self-man” che si è fatto da solo, ha vissuto crisi importanti, e ne è uscito vittorioso per non aver mai mollato. Parliamo dell’inizio e della fine della trama, ma come affrontare lo svolgimento della propria storia quando i pensieri vanno e vengono? Entrano in un circolo vizioso, e a volte ci si domanda come sia possibile che non si riesca a trarre le somme della situazione.

Non lo sai, ma c’è una condizione che più delle altre influenza il tuo riflettere, nel farlo “meglio” o meno.

Riflettere meglio, ecco i trucchi da non perdere

Con questo discorso non vogliamo suggerirti di stare a pensare giornate intere o di evitare di farlo. Come in ogni altra attività umana, ci vuole una buona dose di equilibrio, persino nel pensare. Ma se la tua priorità in questo momento è quella di ragionare con fermezza sugli aspetti importanti della tua vita, fai attenzione a questa condizione. Non lo stiamo inventando noi, è tutto documentato in uno studio che stiamo per presentarti.

A dare importanti risposte è Thermor, il quale analizza quanto sia importante pensare, ma occorre farlo bene. Cosa ostacola il tuo rimuginare? Si dice che sia tutto frutto della mente, ma l’essere umano è immerso nell’ambiente in cui vive, per cui gli stimoli esterni lo condizionano. Così, l’atmosfera è una grande variabile da considerare, specialmente quando ci sono temperature estreme. Proprio queste ultime sono fonte di disagio per il tuo pensiero.

Le giuste temperature favoriscono il funzionamento ottimale di capacità cognitive, memoria e creatività. Mentre quelle estreme potrebbero distrarre, confondere, o addirittura far perdere il focus sull’attività di riflessione in corso. Qual è la giusta temperatura?

La temperatura adatta dovrebbe essere di circa 20 e 22 gradi Celsius. Ci sono più studi in questione che lo testimoniano. Il primo è pubblicato sulla rivista Nature, ed esplica che nel momento in cui la temperatura in ufficio oscillava tra 18 e 15°, gli errori di battitura dei lavoratori sono diminuiti del 44%, e questo ha comportato maggior velocità, e una produttività importante, perché è aumentata del 150%!

Memoria e capacità di apprendimento sono al centro del discorso. Infatti, sono quelle strutture psicologiche della mente umana che maggiormente vengono condizionate dal clima. Un altro studio pubblicato su Scientific Reports, conferma che ragazzi sottoposti ad un test in una stanza con temperatura di 22°, hanno avuto le prestazioni migliori.

Anche la creatività ne ha giovato secondi i ricercatori della Cornell University. In situazioni di problem solving i dipendenti sono riusciti a porre in essere le soluzioni più creative e originali nella gestione di situazioni complesse.

Allora, non perdere tempo con integratori e caffè, ma stai attento… al termostato sei vuoi studiare bene o risolvere una crisi emotiva e un problema lavorativo!